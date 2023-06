Giovedì 22 giugno secondo spettacolo della “Rassegna Teatro Sottocasa”

Secondo appuntamento con gli spettacoli della “Rassegna Teatro Sottocasa”, il progetto del Teatro Stabile del Veneto/Teatro Nazionale e parte del palinsesto de “Le Città in Festa”, dedicato ai bambini e creato al fine di valorizzare luoghi e spazi meno frequentati della città - da Favaro a Chirignago, dalla Gazzera a Campalto ai parchi di Mestre, passando per le isole di Pellestrina e della Giudecca, fino alla Serra dei Giardini di Venezia.

Giovedì 22 giugno alle 17.30 il Parco Fucini di Favaro Veneto diventa il palcoscenico su Cristina Ranzato e Andrea Vedovato della compagnia Barabao Teatro mettono in scena “Non chiamatemi Cenerentola. Cammina, Cammina con i fratelli Grimm”. “I sogni son desideri di felicità ma io vivo a una distanza siderale da quell’essere normale che appartiene solo a chi non si meraviglia più di un fiore, o di un tocco di colore, e si pone limiti”. Canta così Celeste, la giovane orfana alle prese con sorellastre e nomignoli spiacevoli. Per fortuna c’è l’amorevole anziana nonnina che è sempre pronta ad aiutarla nel momento del bisogno, forse è una maga, una fata o una madrina, l’unica cosa certa è che lei crede ancora nei miracoli.

Lo spettacolo è gratuito. Si consiglia di portare con sé coperte o teli per prendere comodamente posto sul prato.