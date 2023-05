Terzo appuntamento della “Rassegna organistica di primavera 2023” nella chiesa di Santa Rita da Cascia di Mestre

Venerdì 19 si tiene il terzo concerto della “Rassegna organistica di primavera 2023”, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Grande Organo di Santa Rita. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si terrà nella chiesa di Santa Rita da Cascia, a Mestre, alle ore 21. L’ingresso è libero.

Nicolò Antonio Sari, veneziano, nato nel 1987, si diploma col massimo dei voti in organo e composizione organistica al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, studiando con Elsa Bolzonello Zoya e Roberto Padoin. Ha raccolto numerosi riconoscimenti in concorsi organistici internazionali: il secondo premio con primo non assegnato al concorso J. P. Sweelinck di Amsterdam, il primo premio ai concorsi internazionali di St. Julien du Sault (Francia), Pistoia, Fano Adriano, Muzzana del Turgnano e Varzi. Altri riconoscimenti a Graz, Borca di Cadore. Svolge attivitа concertistica in Italia e all’estero, ospite di importanti festival. Diego Cal collabora da molti anni con orchestre e ensemble in Italia e nel mondo: I Pomeriggi musicali, Angelicum, Teatro la Fenice, Orchestra di Pforzheim, Solamente Naturali di Bratislava, KlangForum Wien, Accademia Montis Regalis, Orchestra di Padova e del Veneto nella quale ha ricoperto il ruolo per vent’anni di prima tromba solista , Filarmonia Veneta, Sinfonica del Friuli V. Giuli, Modo Antiquo di Firenze e Venice Baroque Orchestra, Ex Novo ensemble di Venezia, Ensemble Novecento e Oltre di Milano, I Virtuosi Italiani. Ha suonato nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo, tra i quali Scala di Milano, Fenice di Venezia, Opera di Roma, Massimo di Palermo, Regio e Rai di Torino, Rai di Roma, Musikverein di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Opera di Francoforte e di Berlino.

Venerdì Sari e Cal eseguiranno il seguente programma: G. Martini, Toccata in Re maggiore tromba e organo; J. S. Bach, Concerto in re maggiore BWV 1054 Allegro – Adagio e piano sempre – Allegro; G. P. Telemann, Sonata in Re maggiore TWV44:1 tromba e organo Allegro – Adagio – Allegro; C. Franck, Andantino in sol minore G. Torelli, Sinfonia Avanti l’opera G14 tromba e organo; M. E. Bossi, Intermezzo Op. 118 n.9 Stunde der Freude op. 132 n. 5; W.A. Mozart, Alleluja da “Exultate e Jubilate” KV165 tromba e organo.