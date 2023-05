Si conclude domani, mercoledì 31 maggio, la Festa dell’Europa a Venezia, giunta alla sua XI edizione dal titolo “L’Europa delle libertà e dei diritti” come segno della natura europeista della Città di Venezia e dei partner istituzionali che vi aderiscono.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, Commissione Europea - Rappresentanza a Milano, ha messo in risalto la vocazione europea del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa, come ha spiegato la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano: “E’ una manifestazione che seguo da vicino oramai da otto anni e che vedo con soddisfazione crescere di volta in volta, a dimostrazione della vocazione europea di Venezia, città storicamente aperta al dialogo e multietnica. Quest’anno – ha aggiunto la presidente Damiano – sono stati proposti una trentina di appuntamenti, che spaziano su più fronti: dalle mostre, alle presentazioni di libri, dalle proiezioni dei film finalisti del ‘Premio Lux’ agli incontri di ‘Caffè Europa’, dagli eventi musicali ai seminari riservati agli studenti”.

“Uno degli obiettivi primari della manifestazione – ha aggiunto il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello – è in effetti quello di coinvolgere le giovani generazioni nel ‘progetto Europa’, raccontandone la storia, l’evoluzione, quello che è oggi e quello che potrà diventare domani, per garantire al nostro Paese e al nostro continente un futuro di pace e prosperità”.

Fino a domani, mercoledì 31 maggio, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea” all’Ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo di Venezia, dalle ore 7 alle 21. La festa infine si chiude domani alle ore 11 con l’unico incontro online del calendario 2023: la presentazione della “Guida ai finanziamenti europei 2023 e delle attività EURES e Europe Direct in Veneto”. La partecipazione è libera e ci si può collegare dal sito www.comune.venezia.it/europedirect.

Questi i dati dell’edizione 2023: circa 30 eventi tra seminari, celebrazioni, proiezioni e incontri in quasi un mese di manifestazione; 13.000 le persone che hanno partecipato; iniziative valutate con punteggio 9-10/10 nel questionario di gradimento; circa 40 partner locali, nazionali ed europei che hanno collaborato; copertura social con oltre 150 post con migliaia di interazioni tra commenti, like e condivisioni; circa 30 pagine della sezione dedicata alla Festa aggiornate quotidianamente e visitate da circa 66.000 persone nel mese di maggio del sito web del Comune; oltre 37.000 persone raggiunte con 3 newsletter.

I partner che hanno collaborato: Comune di Venezia – Europe Direct Venezia Veneto, Consiglio d’Europa – sede di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio di Milano, Commissione Europea, Città metropolitana di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia, VIU - Venice International University, USR - Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Eures, Eurodesk Italy, Agenzia Nazionale Giovani, Veneto Lavoro, Europe Direct Montagna Veneta, Europe Direct Padova, Europe Direct Verona , Rai – Sede regionale RAI per il Veneto, Ordine dei Giornalisti del Veneto, Unioncamere - Eurosportello del Veneto, MFE - Movimento Federalista Europeo, il Festival Internazionale della Geopolitica Europea, VDS - Venice Diplomatic Society, European Climate Pact, Euclipa.it Associazione Italiana del Patto per il Clima, Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia Venetian Cluster, Associazione La Velostazio-ne, ULSS3 serenissima – Regione del Veneto, Scuola Grande di San Marco, M9 – Museo del ‘900, Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, Premio Lux del pubblico 2023, Circuito Cinema Venezia, CINIT – Cineforum Italiano, Centro Culturale Candiani, Caffè Florian, Caffè Lavena,

