Il ruolo delle Ipab nel panorama del welfare regionale: oggi un convegno per il 150° anniversario delle Opere Riunite Buon Pastore

L’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto questa mattina al convegno clinico giuridico organizzato in occasione del 150. anniversario di Fondazione Ipab (Istituti Pubblici Assistenza Beneficenza) Opere Riunite Buon Pastore, dal titolo “Disturbi generalizzati dello sviluppo, educazione e disagio psicosociale nel panorama del welfare regionale in Veneto: il ruolo delle Ipab”. Il convegno si è svolto alla Scuola Grande di San Marco.

“Grazie agli organizzatori – ha esordito l’assessore Venturini – per questa preziosa occasione di incontro e discussione di alto livello. Le Ipab sono una ricchezza per il territorio, una ricchezza che abbiamo il compito di far funzionare e non disperdere. Sono dell’idea che oggi sia importante arrivare ad una riforma per chiarire bene che cosa sono le Ipab, qual è il compito del loro patrimonio, aspetto ancora oggi non chiaro. Solo quando questo sarà definito allora si potrà affrontare la riforma giuridica delle Ipab stesse. Un possibile fattore di svolta in questo senso potrebbe essere la riforma degli ambiti che sta facendo la Regione, che lascia spazio ai territorio. Queste sono alcune delle sfide che abbiamo davanti: una volta che avremo chiarito funzione, dimensione e gestione dei ricavi da patrimonio, allora saremo in grado di affrontare anche la necessaria riforma giuridica”.