Grande successo per la manifestazione “Corri in viola-Per dare vita al cammino di ognuno”

Oltre 300 persone a Parco San Giuliano alla prima edizione della Corri in viola - Per dare vita al cammino di ognuno”, la manifestazione podistica inclusiva per la sensibilizzazione nei confronti della Fibromialgia e delle malattie croniche invalidanti, organizzata dalla Uisp CT Venezia in collaborazione con CFU Veneto, Guerrieri Invisibili, Anvolt e Comitato Vulvodinia e Neuropatia del pubendo. Per i partecipanti è stato possibile scegliere tra tre percorsi, rispettivamente di 3, 5 e 10 km. All’appuntamento ha partecipato la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, insieme al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, alla vicepresidente Paola Tommasi, e ad alcuni consiglieri municipali. Presenti anche rappresentanti di OPI Venezia - Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia. “Ancora una volta lo sport – ha osservato la presidente Damiano – vuole essere un momento di solidarietà ed insieme una cassa di risonanza, per far conoscere realtà poco note all’opinione pubblica: in questo caso malattie gravi e invalidanti che però non vengono ancora considerate tali”. Il pomeriggio è iniziato alle 15.30 con il parkour, poi ginnastica dolce con Acsd Gymnasia e yoga con Alice Pesce per poi alle 17.30 passare alla partenza dalla Porta Rossa - Parco San Giuliano. A latere della corsa una mostra fotografica da non perdere: “Guardare per comprendere, la fibromialgia è...” in cui vengono raccontate, con le immagini, le esperienze quotidiane di nove donne affette da questa malattia.