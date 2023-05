A Favaro Veneto la 24. Festa di Maggio. Il ringraziamento dell’Amministrazione alla Banda di Tessera che celebra 100 anni di musica

Grande partecipazione e spirito di comunità ieri a Favaro Veneto. La 24. Festa di Maggio, organizzata dai volontari della parrocchia di Sant'Andrea, è stata l’occasione per celebrare i cento anni della Banda di Tessera, non solo la più longeva del territorio comunale ma anche la più ricca di componenti.

All’appuntamento ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore Renato Boraso. Presenti inoltre il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, i consiglieri municipali Rosanna Rado, Debora Vettori, Gianpietro Trabuio e il consigliere comunale Alessandro Baglioni.

“La banda di Tessera è il nostro orgoglio” – ha dichiarato l’assessore Boraso dopo aver chiesto un minuto di silenzio per le vittime dell’Emilia Romagna. “E’ una realtà che nasce nel nostro territorio, che con tenacia, passione e determinazione porta avanti la nostra storia e le nostre tradizioni. Al presidente Stefano Lazzarin, al direttore Martino Pavan Michielon, al segretario Mario Ortolan e a tutti i musicisti, arrivi la riconoscenza dell’Amministrazione comunale”. L’assessore ha quindi consegnato una targa con il leone alato e la dedica “100 anni e non sentirli”. Un riconoscimento al complesso musicale è stato conferito anche da parte del parroco Don Giuseppe Simoni.

La Banda Musicale di Venezia - Tessera risale al 1923, anno in cui un gruppo di 20 elementi con la passione per la musica - con il nome di “Circolo Ciclistico Musicale di Tessera”- cominciò ad esibirsi in sella alle poderose biciclette dell’epoca. Con la fine della guerra il gruppo prese il nome di “Circolo Ricreativo Musicale di Tessera” e, sotto la guida di validi maestri e dirigenti, riuscì a raggiungere i 35 elementi. Oggi la Banda è gestita in forma autonoma, promossa dal C.C.R.T. “Comitato Culturale Ricreativo di Tessera”; cura l’aspetto didattico e organizzativo, promuove corsi di orientamento musicale gratuiti, ai quali sono invitati a partecipare tutti i cittadini.

Nel corso degli anni la Banda ha collaborato all’animazione di manifestazioni civili, popolari e sportive e si è esibita in numerosi concerti, in occasione di festività nazionali, ricorrenze, commemorazioni, partecipando, nel contempo, a molteplici concorsi e gemellaggi, anche internazionali.