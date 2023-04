Fotografia: inaugurata la mostra in bianco e nero di Terren

L'assessore alla Promozione del Territorio, Paola Mar, è intervenuta questa sera nella Sala San Leonardo a Venezia, all'inaugurazione della mostra fotografica "Testimonianze di vita e lavoro del territorio veneto" di Edoardo Terren. La mostra, analogica e in bianco e nero, è già stata esposta in varie città italiane e fa parte della programmazione de "Le Città in Festa".

Sono esposte 100 foto di grande formato realizzate senza l'uso di flash o luci supplementari: "Si tratta di una ricerca storica duranta 30 anni sulla gente comune del territorio veneto - ha spiegato l'artista - e delle tradizioni contadine fra paesaggi e oggetti del vivere quotidiano, in particolare della zona delle barene del Comune di Mira e della zona che va da Occhiobello a Taglio di Po".

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, da oggi al 7 maggio. L'ingresso è libero.