Giovedì 2 aprile si tiene “Bragora Corner. Voce al Teatro di Cittadinanza”, terza giornata del laboratorio “Giocare in campo. La città come Teatro ritrovato”, iniziativa a cura di Mattia Berto, prodotta dal Teatro Stabile del Veneto e inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

I cittadini attori del Teatro di Cittadinanza si ritroveranno in Campo della Bragora, a Venezia, per ribadire quanto è importante essere bambini a Venezia. Crescere in questa città significa crescere liberi, essere autonomi fin da piccoli, non aver paura di niente e riempirsi costantemente di bellezza. Con questa terza azione in campo verrà dato spazio al diritto e all’arte oratoria, con lo scopo di usare il proprio sguardo bambino per scrivere il futuro.

La performance si terrà alle ore 11.30. Non è necessaria prenotazione.