Carnevale di Venezia nel segno dell’amore, gli eventi in programma il 14 febbraio a Venezia e in terraferma

Quello di martedì 14 febbraio sarà un San Valentino sotto il segno dell’amore di “Take Your Time For The Original Signs”, fatto di spettacoli teatrali, laboratori per bambini, flashmob, mercatini a tema, incontri culturali e concerti romantici dal sound sudamericano.

Per un giorno il Lido di Venezia diventa l’isola dell’amore, grazie al ricco programma di “Lido in Love”, la manifestazione di San Valentino organizzata dalla Pro Loco del Lido e Pellestrina e inserita nel palinsesto ufficiale del Carnevale di Venezia 2023. Le attività di questa nona edizione si concentreranno principalmente tra Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale Santa Maria Elisabetta, e Piazzetta Lepanto.

Sin dalla mattina del 14 febbraio sarà possibile fare una passeggiata alla scoperta dei mercatini a tema, lasciare un messaggio romantico sulle bacheche messe a disposizione per gli innamorati, o ancora ascoltare il concerto dell’Ensembles Vittoria Sax. Tra i momenti clou del pomeriggio c’è sicuramente l’appuntamento delle 15.30 in Piazzale Santa Maria Elisabetta con le 12 Marie del Carnevale, accompagnate dalla patron Maria Grazia Bortolato, che accoglieranno il corteo acqueo delle remiere del Lido e di Pellestrina, mentre alle 17 sono previsti i saluti istituzionali con la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano e rappresentanti del Centro antiviolenza sulle donne.

A Venezia, invece, prende il via la rassegna “Carnevale di Rialto: Incontri festosi 2023” promossa dal Comitato Cittadini Campo Rialto Novo e Adiacenze. Il primo appuntamento sarà alle 16.00 in Patronato San Cassiano con “Libro d’Artista: Venezia e i suoi palazzi”, un laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, con l’animatrice Maria Mariano; il divertimento si sposterà poi al Teatro dei Frari, dove alle 18.00 la Compagnia “Voglia di teatro” si esibirà nella commedia “Eva e la mela”. Continua anche il calendario del Carnevale della Cultura, con appuntamenti a Venezia e in terraferma a Mestre. All’Ateneo Veneto alle 18.30 va in scena “Ah, Sud America!”, il nuovo spettacolo di Gerardo Balestrieri legato alla musica sud americana. Un concerto ritmico, romantico, ironico e sensuale, con canzoni tradotte e liberamente adattate in lingua italiana per intrattenere nel pomeriggio di San Valentino.

E nel giorno più romantico dell’anno il Teatro La Fenice non poteva non proporre un appuntamento speciale per i palati più raffinati: “Il Matrimonio Segreto”, una delle migliori opere buffe del Settecento, a cui segue la Cena di San Valentino alle Sale Apollinee. Infine, alla Sala seminariale del Centro Culturale Candiani di Mestre alle 17.30 si terrà un incontro con Guerrino Lovato, studioso, ricercatore e noto mascarer, autore del libro “Venezia in maschera”. Nell’ambito del Venice Carnival Street Show torna con un secondo Flashmob di Carnevale con gli artisti delle compagnie “I 4 Elementi” e “Zigaviolin & Hoopnotika Show” che si alterneranno con musica, giochi e spettacoli per portare il divertimento al Quartiere Pertini di Mestre. L’appuntamento è per le 16.30 presso Sala Colonna sede dell’Auser Comitato.

PROGRAMMA MARTEDÌ 14 FEBBRAIO APPUNTAMENTI DI SAN VALENTINO