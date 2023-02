Aperte le iscrizioni a The Venice Glass Week 2023. L'assessore Mar: "Un'iniziativa che celebra l’arte della lavorazione del vetro, tipica del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo"

Anche quest’anno il Comune di Venezia, insieme a Fondazione Musei Civici, Fondazione Giorgio Cini - Le Stanze del Vetro, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano, promuove “The Venice Glass Week”. Dopo il successo dell’edizione straordinaria, che nel 2022 ha coinvolto Milano e Venezia con oltre 100.000 i visitatori totali intorno al duplice tema del vetro industriale e del vetro artistico, torna dal 9 al 17 settembre 2023 il festival internazionale nato nel 2018 per celebrare e sostenere “l’arte del fuoco” nella splendida cornice lagunare e diventato punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore a livello mondiale.

Da oggi, lunedì 20 febbraio 2023, sono aperte le iscrizioni alla settima edizione del festival: si può inviare la domanda di adesione alla manifestazione consultando il sito web alla pagina https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/ e compilando online il formulario con il proprio progetto entro e non oltre il 24 aprile 2023. La partecipazione a The Venice Glass Week è come sempre gratuita e gli aspiranti partecipanti potranno presentare un evento o un progetto autonomo oppure fare domanda di inclusione a The Venice Glass Week HUB o The Venice Glass Week HUB Under35. The Venice Glass Week HUB si terrà anche quest’anno nelle sale del piano nobile dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nella sede di Palazzo Loredan, in campo Santo Stefano a Venezia, ospitando una selezione di opere di artisti nazionali e internazionali. Per questa settima edizione torna a Palazzo Loredan anche The Venice Glass Week HUB Under35, con le opere e i progetti di giovani artisti e designer under 35, italiani e internazionali, negli spazi al piano terra.

"Il Comune di Venezia è coinvolto attivamente nell’organizzazione di questo evento - ha dichiarato l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Un'iniziativa che vuole celebrare, supportare e promuovere l’arte della lavorazione del vetro, dando lustro ad una produzione artigianale tipica del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo".

Tutte le richieste di partecipazione saranno vagliate e selezionate dal Comitato Scientifico, presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti e composto da un team di esperti nel settore del vetro a livello internazionale.

The Venice Glass Week è aperto a tutte le iniziative, nazionali e internazionali, che abbiano al centro la valorizzazione del vetro artistico: non solo mostre e installazioni, ma anche conferenze, spettacoli, workshops, cene a tema, visite guidate, attività per bambini e tanti altri eventi.