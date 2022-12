Dal 17 dicembre al 1 maggio 2023 alla Fondazione Querini Stampalia la mostra “Oltre Venezia - Now is the Winter of our Discontent"

Dal 17 dicembre al 1 maggio 2023 alla Fondazione Querini Stampalia è in programma la mostra “Oltre Venezia - Now is the Winter of our Discontent”, promossa dalla Fondazione stessa e dal Museo Réattu di Arles. Per la prima volta viene esposta in Italia la produzione artistica di Graziano Arici, fotografo nato a Venezia nel 1949 e trapiantato ad Arles, dove vive dal 2012.

I curatori Daniel Rouvier e Ariane Carmignac hanno allestito un’esposizione che non è solo una retrospettiva, ma un punto di partenza che porta alla luce un artista e la sua intera opera. Vengono presentati più di quarant'anni di scatti, oltre quattrocento fotografie tra il 1979 e il 2020. Un vero e proprio archivio del mondo (Albania, Germania, Inghilterra, Bosnia-Erzegovina, Spagna, Stati Uniti, Francia, Georgia, Italia, Kazakistan, Russia, Slovacchia, Svizzera). Il lavoro personale di Graziano Arici non può essere ridotto a semplice sguardo documentario sul mondo, testimonianza della sua evoluzione, delle sue ricchezze e delle sue bizzarrie. Questo filo conduttore esiste, ma il fotografo lo trascende, rendendo ogni sua immagine un'opera fotografica a pieno titolo, sia plasticamente che emotivamente.

Nel 2017 Graziano Arici ha donato il suo Archivio - di più di un milione e mezzo di immagini, costituito in gran parte dal suo lavoro ma anche da migliaia di fotografie, di stampe e decine di migliaia di negativi di ritratti e di immagini della cultura internazionale a Venezia precedenti l’inizio del suo lavoro - alla Fondazione Querini Stampalia che si è impegnata a custodirlo e valorizzarlo.

La mostra è aperta dal martedì a domenica dalle 10 alle 18; lunedì chiuso. Il prezzo d’ingresso è di 14 euro per il biglietto intero e di 10 per quello ridotto. Tutte le domeniche dell’anno i residenti nel Comune di Venezia hanno ingresso gratuito alla Fondazione e alle mostre temporanee, compresa questa.

“Oltre Venezia - Now is the Winter of our Discontent” rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” ed è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, il patrocinio del Comune di Venezia, della Città di Arles e dell’ Institut Français d’Italia.