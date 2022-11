Sociale: grazie ai fondi del "Ciani Live Aid 2022" acquistato un ecografo portatile per le cure palliative a domicilio

Portare a casa di chi soffre un aiuto grazie alle cure palliative, fornendo un sollievo in un momento di grande difficoltà. L'associazione "Ciani Forever" dona alla comunità un ecografo portatile, frutto di parte del ricavato delle tre serate del "Ciani Live Aid 2022" che hanno avuto luogo negli impianti sportivi di Zelarino dal 2 al 4 settembre scorso. Il risultato dell'iniziativa è stato presentato oggi, giovedì 10 novembre, al Municipio di Mestre, alla presenza per l'Amministrazione comunale dell'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Presente anche Luisa Rampazzo, vicepresidente del Consiglio di Municipalità di Chirignago Zelarino.

L'ecografo sarà dato in dotazione ad Ulss 3 Serenissima e Avapo Mestre. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, Roberto Pistolato, presidente di "Ciani Forever" e fratello del batterista Gianluca “Ciani” Pistolato, prematuramente scomparso a soli 44 anni per un tumore nel 2019. Alla sua memoria è dedicata l'associazione nata con la finalità solidale di raccogliere proventi da destinare alle realtà impegnate sul territorio a servizio dei malati di cancro. Tra queste c'è Avapo Mestre, rappresentata in conferenza dalla presidente Stefania Bullo. Presente, inoltre, Giovanni Poles, direttore Unità Operativa di Cure Palliative dell'Ulss 3 "Serenissima".

Pistolato ha sottolineato i numeri dell'edizione 2022, che ha visto alternarsi circa 7mila persone a seguire la manifestazione con arrivi da tutta l'area metropolitana. "Grazie agli oltre 50 volontari che hanno donato anima e corpo all'organizzazione di un evento che ha avuto un grande successo - ha detto Pistolato - e un grazie per il sostegno al Comune di Venezia e ai nostri partner Ulss 3, Avapo e Istituto Oncologico Veneto che ci aiutano a diffondere il nostro messaggio sul territorio. L'appuntamento è al prossimo 'Ciani Live Aid', previsto dall'1 al 3 settembre 2023".

Gratitudine a "Ciani Forever" è stata espressa anche da Bullo e Poles che hanno sottolineato come l'uso di questa strumentazione permetterà di fornire un servizio essenziale a persone che, nelle loro case, potranno ricevere quel sollievo necessario nel momento drammatico del fine vita.

"Come ogni anno Roberto Pistolato e la sua associazione hanno colpito nel segno dando alla comunità la possibilità di raggiungere un altro risultato importante, coniugando la solidarietà allo stare insieme; - ha dichiarato l'assessore Mar - questo evento è uno degli esempi più concreti sul nostro territorio di come si possa fare del bene divertendosi. Grazie a Roberto che, nel ricordo del fratello Ciani, ci ha regalato anche quest'anno delle bellissime serate".