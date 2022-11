Presentato a Venezia il calendario moda di Confesercenti che raccoglie fondi a sostegno delle Pink Lioness

Unire moda, artigianato e bellezza a sostegno di una causa sociale. È stato presentato oggi alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a Venezia, il calendario Piove e Moda 2023, ideato da Confesercenti del Veneto Centrale, sede di Piove di Sacco (Padova), che oltre a presentare prodotti di artigianato degli operatori del territorio, raccoglie fondi a scopo benefico. A portare i saluti dell'Amministrazione comunale è intervenuta la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano.

Il calendario sarà messo in vendita e il ricavato destinato alle Pink Lioness In Venice, la squadra di dragon boat formata da donne operate di tumore al seno che svolgono diverse iniziative insieme al Comune di Venezia durante tutto l'anno e, in particolare, nel corso di Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del cancro. Una loro rappresentanza ha partecipato all'evento insieme ad Avapo Venezia.

"Iniziative come questa - ha detto Damiano nel suo intervento - riescono a dare visibilità ad un settore colpito, anche a Venezia, da diverse ondate di crisi e che tenta la difficile risalita, anche perché l'artigianato rappresenta il cuore pulsante della nostra economia e tradizione. Sono convinta che eventi dove sono protagonisti la moda, l'arte e la cultura possano dare anche messaggi sociali e avere un risvolto benefico così importante come quello di destinare dei fondi a chi, come le Pink Lioness, è impegnato in prima linea sul tema della prevenzione".