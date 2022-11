Circuito Cinema: la programmazione dal 24 al 30 novembre 2022

Scarica la programmazione dal 24 al 30 novembre 2022

Al Rossini, da mercoledì 23 novembre, arriva Bones and All di Luca Guadagnino, premiato a Venezia 79. Proseguono fino a martedì 29 novembre i martedì a 3 euro. Continua l’iniziativa I giovani al cinema, con abbonamenti a 15 euro per i giovani fino a 35 anni, della Regione Veneto. In calendario tanti eventi. Ecco tutta la programmazione settimanale delle sale fino al 30 novembre.

Nuovi arrivi

Arriva al Rossini, da mercoledì 23 novembre, Bones and All di Luca Guadagnino, con Taylor Russell e Timothée Chalamet, premiato a Venezia 79 con il Leone d’Argento e il premio Mastroianni per il miglior attore emergente. La storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo. Il cinema di Guadagnino si esprime in una forma matura, mai così lucida, e la violenza incontra l’amore assoluto. Il film è VM14. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 25, 26 e 27 novembre.

Sarà al Dante, da giovedì 24 novembre, Tori e Lokita dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne, con Mbundu Joely, Pablo Schils; il film è stato premiato al Festival di Cannes 2022. Lokita è una ragazza che, all’arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto fratello e sorella, pur provenendo l’una dal Camerun e l’altro dal Benin. Per la legge del Belgio però devono poterlo dimostrare e, non riuscendoci, li aspetta il lato peggiore della vita.

Infine, altra novità al Rossini da mercoledì 23 e all’Astra sabato 26 e domenica 27 novembre con l’animazione Strange World – Un mondo misterioso di Don Hall, Qui Nguyen. Originale film d’azione e avventura che viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

Proseguimenti

Prosegue al Giorgione La Signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian, con Lesley Manville e Isabelle Huppert. Siamo nella Londra degli anni ‘50. La fortuna non bussa spesso alla porta della signora Harris che fatica ad arrivare a fine mese. Un giorno scopre nell’armadio uno sfavillante abito di alta moda e se ne innamora. Non si innamora solo dell’abito ma dell’idea stessa di poter essere finalmente vista, guardata, ammirata. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 26 e 27 novembre.

Al Rossini continua The Menu di Mark Mylod, con Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy. Una giovane coppia si reca su un’isola remota per mangiare in un ristorante esclusivo gestito dal famoso chef Slowik, che ha preparato un importante menu di cucina molecolare in cui il cibo è trattato come arte concettuale. Il suo approccio alla gastronomia riserva però sorprese scioccanti agli ospiti. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 26 e 27 novembre.

Si sposta all’Astra da giovedì 24 novembre Diabolik – Ginko all’attacco di Marco e Antonio Manetti, con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone. È notte su Clerville. Diabolik riesce a rubare una preziosa corona, ma non è l’unico colpo... Il Re del Terrore, con la sua complice e amante Eva Kant, s’impossessa anche del resto della collezione Armen durante una sfilata senza accorgersi di essere caduto in una trappola tesa da Ginko!

Resta al Rossini Black Panther – Wakanda Forever di Ryan Coogler, con Angela Bassett e Lupita Nyong’o. La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di costruire il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 26, 27 e 30 novembre.

Infine, prosegue all’Astra La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra & Picone. In Sicilia per un breve soggiorno, lo scrittore Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo…

I martedì a 3 euro

Tornano per il mese di novembre i martedì a 3 euro, grazie all’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro. Tutti i martedì del mese di novembre sarà possibile, recandosi nelle sale cinematografiche aderenti alla Fice delle sette province del Veneto, fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di 3 euro.

Martedì 22 novembre appuntamento con Triangle Of Sadness di Ruben Östlund al Rossini; al Giorgione Dante di Pupi Avati; all’Astra L’ombra di Caravaggio di Michele Placido; al Dante, invece, sarà in programma Astolfo di Gianni Di Gregorio.

Martedì 29 novembre saranno in programma: al Rossini L’ombra di Caravaggio di Michele Placido; al Giorgione La Signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian; all’Astra La stranezza di Roberto Andò; al Dante Il colibrì di Francesca Archibugi.

I giovani al cinema

Prosegue I giovani al cinema: l’iniziativa della Regione Veneto ha l’obiettivo di promuovere tra le generazioni più giovani, il ruolo della sala cinematografica come occasione per vivere un’esperienza condivisa e un’occasione di dialogo e analisi critica. Nello specifico, si propone di offrire ai giovani fino ai 35 anni di età un abbonamento al prezzo agevolato di 15 euro che consenta la visione di 5 film nell’arco di 5 mesi dal momento dell’acquisto, in un numero selezionato di sale cinematografiche del Veneto. All’iniziativa aderiscono anche le sale di Circuito Cinema Venezia che metterà in vendita abbonamenti per i giovani al prezzo di 15 euro, valido per 5 ingressi a scelta.

Sono escluse dall’iniziativa le proiezioni Nexo Digital e quelle in 3D.

Eventi

Martedì 22 e mercoledì 23 al Rossini, è in programma Ritratto di regina di Fabrizio Ferri, film evento dedicato a Elisabetta II, distribuito da Nexo Digital. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Giovedì 24 novembre, al Dante alle ore 21, Quarta Parete e UDU – Unione degli Universitari Venezia, con il contributo di Ca’ Foscari, propongono il film The Last Ones - Viimased di Veiko Õunpuu. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lunedì 28 novembre all'Astra, e poi martedì 29 e mercoledì 30 al Rossini, per la Grande Arte al Cinema Nexo, è in programma Botticelli e Firenze. La Nascita della Bellezza di Marco Pianigiani. Un viaggio attraverso i capolavori del Maestro racchiusi in quel Museo a cielo aperto che è Firenze: un itinerario inedito per scoprire l’inventore di un nuovo modello di bellezza capace di superare la barriera dei secoli e ispirare i contemporanei. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Lunedì 28 e mercoledì 30 novembre il Giorgione propone I misteri del giardino di Compton House; torna in versione originale e restaurata il capolavoro di Peter Greenaway. Una commedia grottesca sullo sfondo della campagna inglese nella metà del Seicento.

Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema mercoledì 23 novembre appuntamento con l’omaggio al sodalizio Vitti / Antonioni: la trilogia dell’incomunicabilità: terzo titolo in programma L’eclisse, spettacoli alle 17.30 e 20.30. Giovedì 24 novembre si conclude Veneto Spettacoli di Mistero 2022, il festival dedicato alla conoscenza, valorizzazione e promozione delle Leggende e dei Misteri legati alle tradizioni popolari venete, curato da Alberto Toso Fei, con Shark in Venice di Danny Lerner, spettacoli alle 17.30 e 20.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; prenotazione consigliata su www.culturavenezia.it/cinema.