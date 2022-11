Capodanno: torna a Venezia lo spettacolo dei fuochi d’artificio, a Mestre in scena la grande musica in attesa del 2023

Venezia raddoppia il Capodanno offrendo due diverse proposte per salutare il vecchio anno e accogliere il 2023, in laguna e in terraferma. Promosso da Vela Spa per conto dell’Amministrazione Comunale in partnership con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, il Capodanno 2023 propone un’ampia possibilità di scelta per cittadini e visitatori di ogni età.

Il brindisi di buon augurio, illuminato dai fuochi d’artificio, caratterizzerà la notte di San Silvestro a Venezia. Allo scoccare della mezzanotte, il Bacino di San Marco si accenderà grazie allo spettacolo pirotecnico, ideato per accogliere in uno scenario emozionante e suggestivo la notte più attesa dell’anno. Lo spettacolo è firmato dalla storica ditta di Melara di Rovigo, Parente Fireworks, che da oltre un secolo illumina eventi pubblici e privati di grande prestigio compreso lo show luminoso della festa del Redentore. I fuochi si rifletteranno, con giochi di luce sull’acqua, facendo da cornice ai rintocchi della mezzanotte.

La visuale migliore per godere dello spettacolo sarà in prossimità dell’Arsenale e lungo Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri mentre i fuochi non saranno visibili da Piazza e Piazzetta San Marco. A partire dalle ore 23.30 verranno lanciati alcuni artifici singoli per agevolare il posizionamento del pubblico lungo le rive da parte degli steward.

Piazza Ferretto a Mestre si attesta, invece, ancora una volta come il luogo deputato alla musica per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Dal palco che sarà allestito nel cuore cittadino illuminato a festa, tra luminarie, sculture di luce e il grande abete, saranno le note di Dj Ringo, Dj Toky e Dj Alteria a scandire la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo, con ospiti di eccezione, all’insegna della musica di Virgin Radio Tv, che abbraccia un pubblico di tutte le età.

A partire dalle ore 22.00, DJ RINGO PRESENTS: ROCKIN’ NEW YEAR con i DJ di VIRGIN RADIO. Con la conduzione di Dj Ringo, il palco di Piazza Ferretto sarà animato da Timothy Rock Cavicchini, già protagonista del celebre programma “The Voice”, che proporrà un divertente live “light” coinvolgendo in stile talent il pubblico presente.

Sarà poi il turno di Alteria, una delle show woman punta di diamante di Virgin Radio, che conduce con successo Morning Glory e che ha da poco terminato un tour mondiale con Ian Paice dei Deep Purple. Alteria, che è anche una straordinaria cantante, spazia col suo Dj set dal Classic Rock alla musica attuale.

Ringo porterà sul palco di Piazza Ferretto il suo storico programma “Revolver”: personaggio televisivo e radiofonico amatissimo, è direttore artistico e creativo nonché fondatore di Virgin Radio, attualmente conduttore del programma di Italia 1 Drive Up. Negli anni, i suoi Dj set hanno animato i più grandi festival e club italiani precedendo i live degli artisti durante Firenze Rocks, Idays Milano e altre decine di concerti dei più famosi artisti internazionali.

Alessandro Toky – un altro Dj storico di Virgin Radio, ma anche produttore e tecnico del suono – animerà i festeggiamenti per la fine del 2022. In onda su Virgin con Revolver, Morning Glory e Rock Party Toky è un Dj rock a tutto tondo, in grado di coinvolgere e far divertire qualsiasi tipo di pubblico. Ospite nei più importanti club di tutta Italia, da Milano alla Sardegna, assieme a Ringo ha aperto importanti concerti rock come quello degli AC/DC e Guns & Roses e di Vasco Rossi.

“Sarà il primo Capodanno che la città festeggerà nuovamente senza limitazioni dopo la pandemia – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – I fuochi d’artificio che verranno sparati in cielo dall’area dell’Arsenale si potranno ammirare lungo Riva degli Schiavoni e consentiranno di non creare pressione su piazza San Marco dando così al countdown verso il 2023 un tocco di quel romanticismo che spesso gli ospiti che vengono a Venezia cercano. A Mestre, invece, abbiamo scelto la musica, sia al Teatro Toniolo con lo spettacolo The Black Blues Brothers che in Piazza Ferretto con Virgin Radio, per i giovani soprattutto ma anche per chi ha voglia di divertirsi a due passi da casa. Il concerto di Capodanno alla Fenice continuerà ad essere il nostro fiore all’occhiello, un evento che tutto il mondo ci invidia e che continua ad essere un orgoglio non solo per Venezia ma per tutto il nostro Paese. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato alla programmazione e saranno impegnati la notte di Capodanno e il 1 Gennaio a rendere unica questa festa”.

Dopo i festeggiamenti notturni il 1 gennaio 2023 si aprirà con il tradizionale Concerto della Fenice, diretto dal Maestro Daniel Harding, che, come consuetudine, verrà trasmesso in diretta su Rai 1. Suddiviso in una prima esclusivamente orchestrale e una seconda dedicata al melodramma, il concerto proporrà una carrellata di arie, duetti e passi corali interpretati da solisti di assoluto prestigio e dal Coro del Teatro La Fenice. L’esibizione musicale si chiuderà con due pagine celeberrime di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano: il Coro “Va’ pensiero sull’ali dorate” da Nabucco e il festoso brindisi “Libiam ne’ lieti calici” da La traviata.

Un ricco programma culturale sarà poi proposto a residenti ed ospiti: dai mercatini alle piste di pattinaggio fino alla mostra di Muve al Candiani, intitolata “Kandinsky e le avanguardie. Punto, linea e superficie” fino al 21 febbraio 2023, e quella di Anselm Kiefer a Palazzo Ducale fino al 6 gennaio, visitabili anche grazie alle aperture straordinarie e prolungate dei Musei Civici veneziani.

Tutte le informazioni sui servizi e sulle misure di sicurezza sul sito di Venezia Unica www.veneziaunica.it e sui canali social ufficiali.