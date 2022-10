Prevenzione del tumore e ricostruzione del seno: due incontri oggi a Favaro e Mestre

Proseguono gli incontri dell'Ottobre rosa, mese mondiale della prevenzione del tumore al seno. Nel pomeriggio di oggi sono stati due gli appuntamenti, rivolti alla popolazione e ad ingresso libero, con la presenza istituzionale della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

A Forte Marghera si è parlato di ricostruzione del seno in seguito all'intervento di mastectomia. Tra i relatori il professor Guido Papaccio, senologo, direttore Breast Uniti dell'Ulss3 e la dottoressa Linda Martellani, specialista in chirurgia plastica. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il nuovo servizio di dermopigmentazione 3D, effettuato gratuitamente da aprile 2022 all'Ospedale dell'Angelo di Mestre grazie alla collaborazione con Fondazione AVAPO onlus e Trifoglio Rosa Mestre APS. Una tecnica che prevede la ricostruzione del complesso areola-capezzolo con tatuaggio tridimensionale, come hanno chiarito le dermopigmentatrici Rita Molinaro e Bettina Minaldo.

A seguire, la presidente Damiano ha portato i saluti dell'Amministrazione a Favaro Veneto, all'auditorium Sbrogiò, dove si è svolto l'incontro pubblico "Prevenzione al femminile: quali controlli e quando farli", organizzato con il patrocinio del Comune e della Lilt Venezia e la collaborazione della Commissione delle elette della Municipalità di Favaro Veneto, moderato dal giornalista Marco Ceotto. Presente anche Rosanna Rado, portavoce delle elette della Municipalità di Favaro Veneto e la ex sciatrice Deborah Compagnoni, trevigiana d'adozione, impegnata come testimonial in attività di sensibilizzazione al tema della prevenzione oncologica. Obiettivo del meeting, svolto con l'intervento di due specialisti, il ginecologo Fabio Montella e la dermatologa Susanna Gunnella, è stato divulgare le buone prassi della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno e dei tumori in generale.