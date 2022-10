Dal 19 ottobre al 15 marzo arriva al cinema Rossini la prima edizione del ciclo di incontri "Carta Bianca"

Dal prossimo 19 ottobre al 15 marzo 2023 al cinema Rossini è in programma la prima edizione del ciclo di incontri "CartaBianca. Storie orali e visuali dei festival cinematografici". Sei appuntamenti dedicati ad altrettanti festival del cinema, presentati di volta in volta dai loro direttori o curatori in conversazione con personalità cinematografiche, ma anche della cultura in senso ampio. Al termine di ogni evento è prevista la proiezione di un film a sorpresa a cura del festival invitato.

Il progetto è curato da Marco Dalla Gassa (Università Ca’ Foscari Venezia) e Carmelo Marabello (Università IUAV Venezia - VIU Venice International University), in collaborazione con Circuito Cinema |Comune di Venezia, AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema & Consulta Universitaria del Cinema, Veneto Film Commission.

Da 90 anni, ovvero dalla prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 1932 - spiegano gli organizzatori - i festival del cinema hanno plasmato la storia culturale del nostro Paese intercettando e dando forma alle contraddizioni dei contesti sociali nei quali sono nati e cresciuti. La ragione è presto detta: in virtù della capacità di concentrare persone e film in uno spazio ridotto e in un tempo conciso, i festival sono da sempre acceleratori di storie, incontri, visioni, scoperte, fughe, nascondimenti. Sono dispositivi fragili (con le loro tracce effimere) e resistenti (nel loro perdurare contribuiscono a definire le abitudini dello sguardo) al tempo stesso.

Da questa convinzione nasce "Carta Bianca. Storie orali e visuali dei festival cinematografici", iniziativa che intende valorizzare le storie, le memorie e le risorse di un patrimonio immateriale di grande ricchezza.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 19 ottobre al Rossini alle 20 con il Locarno Film Festival e Giona A. Nazzaro in conversazione con Daniele Dottorini. Dopo l’incontro, proiezione di un film a sorpresa a cura del Locarno Film Festival.

Ecco gli altri cinque appuntamenti in calendario: