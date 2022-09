The Italian Glass Weeks, a Venezia dal 17 al 25 settembre

Il 2022, anno ufficialmente designato dalle Nazioni Unite come International Year of Glass, vede l’unione di The Venice Glass Week con Vision Milan Glass Week e queste due consolidate realtà presentano congiuntamente The Italian Glass Weeks.

Il nostro Paese ha tradizionalmente acquisito una posizione di eccellenza e immagine nel panorama internazionale della lavorazione del vetro - sia artistico che industriale - e le due città rappresentano i punti di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi a questo materiale guardandolo nelle sue diverse e straordinarie declinazioni: economico-commerciali, storiche, artistiche e del design.

The Italian Glass Weeks, della durata di due settimane, ha due focus: Milano, dove gli eventi e le manifestazioni sono iniziate sabato 10 settembre e si concluderanno domenica 18 con un ambizioso programma dedicato in prevalenza al vetro industriale e al design; mentre a Venezia, a partire da sabato 17 e sino a domenica al 25 settembre, sarà assoluto protagonista il vetro artistico e la sua storia.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Milano lo scorso 7 settembre è stato sottolineato come la sinergia creatasi tra le due città si è rivelata essere l’approccio più efficace per celebrare l’Anno Internazionale del Vetro e per dimostrare ancora una volta che l’Italia è in grado di valorizzare a tutto tondo anche a livello internazionale un prodotto come il vetro che ha molteplici applicazioni, oltre a quella artigianale, in tutte le sue sfaccettature.

Il Comune di Venezia, come per le precedenti cinque edizioni del festival veneziano, grazie alla collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, presenta un nutrito programma di eventi: un palinsesto che prende il titolo “Per_le Vie del Vetro”, un itinerario che vuole indagare i molteplici aspetti della materia e stimolare la riflessione sulla storia degli antichi mestieri, alla scoperta del "saper fare"; un festival rivolto a tutti coloro che vorranno conoscere il multiforme e straordinario mondo del vetro.

Ecco dunque in programma esposizioni fotografiche, visite guidate all'antica fornace Orsoni, mostre diffuse nei negozi di Mestre, laboratori di "impiraresse", conferenze sulle perle e convegni sugli specchi. Eventi che si dipanano nell'arco temporale del festival per concludersi poi domenica 25 settembre, alle ore 19.30, al Teatro Goldoni, con il gran concerto finale del coro Vocal Skyline insieme alla Big Vocal Orchestra del Maestro Marco Toso Borella e con la cerimonia di chiusura di The Italian Glass Weeks.

Un festival dunque che vuole diffondere la conoscenza, la tecnica e la cultura del vetro nella città che miscela con la materia vitrea la tradizione, la storia e l'arte, incarnando nel suo essere città unica al mondo, la purezza, la trasparenza e la leggerezza delle fragili forme del vetro. Programma e informazioni su:

www.theveniceglassweek.com

www.comunedivenezia.it

mail: servizio.produzioni.culturali@comune.venezia.it

Nel dettaglio il programma della rassegna "Per_le Vie del Vetro"

Perle in vetrina

Mostra diffusa di collane in vetro nei negozi del centro di Mestre

10 settembre I 2 ottobre

Fai Centro! Shopping District

Negozi del Centro di Mestre

Orsoni, il Mosaico della tradizione

Visita guidata all’ultima antica fornace in centro storico

Venezia

Mercoledì 19 settembre / ore 11

Venerdì 23 settembre / ore 11

Il Vetro e la Memoria

Cerimonia di intitolazione di luoghi dedicati all’arte vetraria, alle “perlere” e alle “impiraresse”

Lunedì 19 Settembre / ore 10

Area ex Conterie

Murano

Perlere e Impiraresse

Immagini tra ieri e oggi per raccontare un’arte

17 I 25 settembre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19

Biblioteca Hugo Pratt, Lido di Venezia

Impiraperle per un giorno

Martedì 20 settembre ore 16.45

Laboratori di perle per bambini dai 6 agli 11 anni

Biblioteca Vez Junior

Mestre

Mercoledì 21 settembre

Laboratori di perle per adulti - ore 15

Laboratori di perle per bambini dai 6 agli 11 anni - ore 17

Biblioteca Hugo Pratt

Lido di Venezia

Conferenza "Murano allo specchio"

Speci e specieri: arte e industria nella Venezia del ‘700

Mercoledì 21 settembre / ore 18

Ateneo Veneto Venezia

Conferenza tenuta da

Chiara Squarcina e Mauro Stocco

Fondazione Civici Musei di Venezia

all'interno della conferenza proiezione della video-coreografia Speculum Vitrum prodotta

dall’Academìa Veneta di Danza e Balletto di Spinea

Concerto e Cerimonia di chiusura di The Italian Glass Weeks

Domenica 25 settembre / ore 19.30

Teatro Goldoni / Venezia

concerto

VOCAL SKYLINE

con la partecipazione straordinaria della

BIG VOCAL ORCHESTRA

Direttore Marco Toso Borella

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti

Convegno PERLE 2.0

Le collezioni di perle dei musei italiani

Museo di Palazzo Mocenigo

Venezia

23 / 24 settembre

Convegno a cura di

Augusto Panini autore ed esperto della materia

Chiara Squarcina Fondazione Musei Civici di Venezia