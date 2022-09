The Italian Glass Week: all'Ateneo Veneto una conferenza sulla storia dello specchio nella tradizione veneziana

"Murano allo specchio. 'Speci' e 'specieri': arte e industria nella Venezia del ‘700. Questo il titolo della conferenza ospitata oggi all'Ateneo Veneto nell'ambito degli eventi organizzati in occasione di "The Venice Glass Week", la settimana dedicata al vetro declinato nei suoi molteplici aspetti.

Nel corso del dibattito è stata illustrata la storia dello specchio analizzata dal punto di vista artistico, con una panoramica della rappresentazione dell'oggetto nei dipinti attraverso i secoli e la storia della produzione degli specchi a Venezia dal Rinascimento all’Ottocento.

A fare gli onori di casa è stata Antonella Magaraggia, presidente Ateneo Veneto, mentre in rappresentanza dell'Amministazione comunale ha preso parte all'iniziativa l'assessore alle Attività produttive. All'incontro ha partecipato un rappresentante della famiglia Barbini, azienda muranese specializzata nella produzione di specchi veneziani antichi e moderni e nel loro restauro.

Per la Fondazione Musei civici di Venezia sono intervenuti la dirigente area Attività museali Chiara Squarcina, che si è soffermata sulla storia dello specchio nell’arte; l'assistente conservatore Mauro Stocco ha invece ripercorso le fasi della produzione degli specchi a Venezia tra Cinquecento e Ottocento.

"Lo specchio rappresenta per certi versi l’oggetto che può accomunare il vetro industriale e il vetro artistico - è stato sottolineato nel corso della serata - L'incontro di oggi ci dà l'opportunità di ripercorrere la storia e le fasi salienti della sua nascita e dell’evoluzione, da lavorazione artigianale rivolta all’arredo nobiliare fino a divenire poi oggetto di uso comune, di design industriale e di vera e propria espressione artistica".

Durante la conferenza è stato inoltre proiettato "Speculum Vitrum" una breve video-coreografia curata da Clara Santoni e realizzato dall’Academìa Veneta di Danza & Balletto in collaborazione con il Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici Venezia e Le Stanze del Vetro-Fondazione Cini. "Attraverso suggestivi gesti e movimenti del corpo in ambienti e sedi deputate alla memoria del vetro - così è stato illustrato - il video affronta il tema dello specchio esprimendolo con il linguaggio della danza. Le ballerine volteggiano fra specchi di epoche diverse e 'giocano' con questi oggetti, dapprima riflettendo semplicemente la loro immagine, successivamente evidenziando anche un aspetto più simbolico, dove lo specchio è il mezzo per 'riflettere' mentalmente ed entrare in contatto con la propria interiorità".