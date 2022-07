La Giunta approva l'Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra Comune di Venezia - Centro Previsione e Segnalazione Maree e gli Istituti di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (CNR-ISTI) e di Linguistica Computazionale (CNR-ILC) del CNR

La Giunta Comunale, riunitasi ieri, ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, un accordo di collaborazione tra il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree e due Istituti del CNR che si occupano di Intelligenza Artificiale, gli Istituti di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI) e di Linguistica Computazionale (ILC). ISTI è il maggiore istituto del CNR attivo sui temi dell’informatica, mentre ILC è un centro di riferimento, sempre del CNR, nel settore della Linguistica Computazionale i cui lavori e modelli computazionali sono attivi in modo interdisciplinare per esempio dalla linguistica alla bioingegneria. Entrambe hanno la sede principale a Pisa.

Visto che entrambe gli Istituti si occupano anche dell’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale, si ritiene che assieme al Centro Maree possano svolgere un importante lavoro per la città nell’applicazione di tali tecnologie ad ambiti affini alle previsioni di marea.

Per esempio verranno sviluppati e testati modelli e algoritmi di apprendimento automatico specializzati nell'elaborazione di sequenze temporali, volti a caratterizzare i dati raccolti e monitorati dal Centro Maree e in seguito anche modelli e algoritmi di apprendimento automatico, simbolici, sub-simbolici o ibridi nell’ambito proprio dell’Intelligenza Artificiale che possano fornire analisi trasparenti e interpretabili da un operatore umano.

Quindi la collaborazione tra il Centro Maree e questi due istituti si svolgerà in ambiti innovativi nella ricerca di strumenti sempre più affidabili per la definizione delle previsioni di marea anche a finestre temporali importanti, sia in ottica di preallertamento del sistema MOSE che di informazione alla cittadinanza, in modo particolare verso chi, in caso di alta marea, deve mettere in atto delle contromisure importanti come accade per chi abita al piano terra o per chi ha delle attività commerciali.

“Oramai sono molteplici gli accordi che il Centro Maree ha sottoscritto con vari soggetti nel campo della ricerca e della meteorologia operativa - commenta il responsabile del Centro Maree Alvise Papa - e questo da una parte ci rende orgogliosi perché dimostra quanto il lavoro del Centro sia stimato a livello nazionale e internazionale, dall’altra permette anche di lavorare sempre in una prospettiva di miglioramento continuo. Un percorso che in questi ultimi anni ha sempre avuto nell'Amministrazione comunale non solo un totale appoggio ma anche continui investimenti. I soggetti con i quali collaboriamo sono all’avanguardia nella conoscenza scientifica e nella tecnologia così da portare a Venezia strumenti sempre più efficaci anche in un’era di profondi cambiamenti climatici. Venezia è e deve continuare ad essere un punto di riferimento”.