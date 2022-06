Giornata mondiale degli Oceani: l'Ufficio Unesco di Venezia incontra la vincitrice del Premio "Donna di Mare"

L’assessore all’Ambiente del Comune di Venezia ha preso parte questa sera al dibattito organizzato dall’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia, in occasione della Giornata mondiale degli Oceani.

Ospitata all’hotel Ca’ di Dio, l’iniziativa ha visto protagonista Marta Musso, vincitrice nello scorso mese di marzo della prima edizione del Premio “Donna Di Mare”. Il riconoscimento, promosso dall’Unesco e dalle associazioni ‘Donne di Mare’ e ‘B-Women Italia’, è dedicato alle giovani donne impegnate nella tutela dell’ambiente e nelle sfide che coinvolgono il nostro Pianeta Blu in vari ambiti, dalla ricerca all’ arte, dalla cucina alla imprenditoria e all’educazione. La giovane biologa, impegnata in un progetto didattico che prevede la traduzione dei risultati dei suoi studi scientifici in un linguaggio adatto ai più piccoli, è stata intervistata per l’occasione dall’attrice Diana Del Bufalo.

Un evento, è stato spiegato nell'intervento introduttivo dai rappresentanti dell'Ufficio Unesco, che attraverso le parole di chi ogni giorno è impegnato nella ricerca e nello studio dell'ambiente marino ha l'obiettivo di sensibilizzare anche le nuove generazioni su un tema così importante. Ancora di più a Venezia, è stato sottolineato, città che vive sull'acqua, capitale mondiale della sostenibilità. Dall'assessore, che ha ricordato le tante iniziative promosse nel corso del Salone Nautico di Venezia per la salvaguardia del mare, l'invito ad adottare nel quotidiano tutti quei comportamenti, anche i più semplici, che possano contribuire alla tutela dell'ambiente e dell'acqua.