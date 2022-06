Domenica 19 giugno al Teatro Malibran il concerto "Omaggio a Ennio Morricone"

Un grande omaggio a Ennio Morricone, a due anni dalla scomparsa, con un concerto che ripercorre le sue più celebri colonne sonore di film memorabili, dal western di Sergio Leone alle creazioni cinematografiche più recenti. È quanto offerto da un concerto ‘speciale’, ospitato al Teatro Malibran domenica 19 giugno alle ore 19, che vedrà impegnato Diego Basso alla testa dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, del Coro Lirico Opera House e del Coro Pop Art Voice Academy, con la partecipazione della voce solista del soprano Claudia Sasso.

Il concerto "Omaggio a Ennio Morricone" è un progetto musicale che nel corso degli anni si è svolto davanti a migliaia di persone in teatri e location suggestive tra le quali, per citarne alcune, la Piazza degli Scacchi di Marostica, il Teatro Comunale Mario del Monaco e l'Arena di Marca a Treviso, ai piedi delle mura medievali di Castelfranco Veneto, a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, sul Ponte di Bassano del Grappa, sulla spiaggia del Faro di Bibione, nel bosco di Asiago, fino a raggiungere i 2.514 metri di quota, nel cuore delle Dolomiti, sullo splendido balcone del Col Margherita.

Condotto dall’esperta direzione di Diego Basso, uno specialista della musica dell’osannato compositore romano, il concerto proporrà una rassegna delle più celebri colonne sonore selezionate tra le oltre quattrocento musiche da film composte da Morricone. Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Da Nuovo Cinema Paradiso a Malena, da Mission a La leggenda del pianista sull’oceano, da C’era una volta in America a Per un pugno di dollari, le musiche raffinate e semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni che è sempre emozionante sfogliare.

I biglietti per il concerto (intero da 10 a 50 euro; ridotto da 10 a 25 euro, riservato ad abbonati Teatro La Fenice e residenti nel comune e nella città metropolitana di Venezia; ridotto da 10 a 25 euro riservato ad under35) sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Accademia, Mestre, tramite biglietteria telefonica (+39 041 2424) e biglietteria online su www.teatrolafenice.it.