L'arte libera la notte: al via l'XI edizione di Art Night Venezia

Ha preso il via questa sera dal cortile di Ca' Foscari Art Night Venezia, una delle principali manifestazioni culturali in città, ideata e organizzata da Ca’ Foscari assieme al Comune di Venezia, con il patrocinio della Regione Veneto, inserita nel calendario ufficiale delle “Città in Festa”.

L'inaugurazione della manifestazione è avvenuta alla presenza dell'assessore comunale all’Università Paola Mar e dei rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte. Sono 115 le realtà cittadine che quest’anno hanno scelto di aderire. Come sempre l’accesso a tutti siti di Art Night sarà gratuito. Ancora una volta si avvicenderanno le iniziative promosse in collaborazione con i principali enti culturali della città e gratuitamente sarà possibile fruire del patrimonio d’arte di Venezia, con attività e proposte di intrattenimento create in esclusiva per l'iniziativa.

“La cultura è una medicina dell’anima - ha detto l’assessore Mar sottolineando l’importanza della manifestazione e la grande partecipazione che ogni anno fa registrare - La nostra città è l’emblema del rapporto tra l’uomo, l’ambiente e l’espressione della sua cultura. Vi auguro una buona Art Night con l’invito a rispettare la città”.

Poi il richiamo agli eventi in programma a Mestre, con l’esibizione degli artisti di strada. Per questa edizione, infatti, Art Night ha proposto una parata musicale speciale lungo le strade del centro di Mestre, con lo spettacolo itinerante dei buskers e musicisti delle bande Bloko Intestinhao, Psycodrummers e Maracatu che hanno sfilato dai giardini di via Piave a piazza Ferretto. “E' un modello diverso di cultura - ha concluso Mar - forme nuove sulle quali stiamo lavorando, perché la cultura non deve essere un ricordo ma un’evoluzione che ci arricchisce”.