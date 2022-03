Venezia1600: al teatro La Fenice il concerto "Omaggio a Venezia" dell'Orchestra Filarmonia Veneta con il tenore Cristian Ricci

L'Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta, con la collaborazione del tenore Cristian Ricci, protagonisti questa sera, lunedì 14 marzo, al teatro "La Fenice" per il concerto "Omaggio a Venezia", evento in programma nell'ambito delle celebrazioni di Venezia 1600. All'iniziativa ha presenziato, per l'Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano. Il concerto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Venezia e del Consiglio regionale del Veneto, rappresentato in platea dal presidente Roberto Ciambetti.

Il tenore padovano Cristian Ricci, ad aprile 2020, è stato tra l'altro protagonista di un video con una interpretazione del "Nessun dorma", durante la quale cantava, ripreso dall'isola di San Giorgio, con le immagini sullo sfondo di una Venezia deserta nel primo lockdown. Un tributo con il quale sottolineava che l'energia della ripartenza era da ricercare nella bellezza, di cui Venezia è un simbolo.

"È una grande emozione e un grande onore essere qui questa sera e il primo doveroso ringraziamento va alla Giunta e al Consiglio regionale, nella persona del presidente Ciambetti, da parte mia, del sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'Amministrazione comunale", ha dichiarato Damiano.

"Questo appuntamento, unitamente alle tante iniziative svolte in questo anno di celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, - ha aggiunto - racconta al meglio la secolare e gloriosa storia di una città che, con le sue eccellenze, ha avuto e continua ad avere una influenza artistica e culturale riconosciuta a livello globale".

"Un grazie in particolare lo rivolgo al tenore Cristian Ricci, per aver ancora una volta dimostrato il suo amore per Venezia. La sua esibizione dell'aprile del 2020 è diventato un inno alla rinascita e alla speranza. Auspico che da questa serata e dalla nostra Venezia, crocevia da sempre con la sua accoglienza di popoli e culture diversi, possa partire un grande messaggio di pace e di dialogo tra i popoli in guerra, affinché ciò che sta succedendo in Ucraina e non solo finisca quanto prima", ha concluso la presidente.