Omaggio a Richard Wagner: l'assessore Besio stamani al concerto in scena al Teatro La Fenice

Sono state le note di Wagner e Beethoven a scandire stamani, nelle Sale apollinee del Teatro La Fenice, il tributo al compositore tedesco scomparso a Venezia nel 1883. Il concerto 'Omaggio a Richard Wagner' è stato organizzato dall'omonima associazione veneziana Richard Wagner (fondata, tra gli altri, dal Comune) in occasione dei suoi trent'anni di attività. Anche l'assessore alle Politiche al cittadino Laura Besio ha preso parte in rappresentanza dell'Amministrazione all'esibizione, che s'inserisce tra le Manifestazioni Wagneriane 2022.

A eseguire la 'Sonata für Klavier und Violoncello Op.69' e la 'Sonata für Klavier und Violine Op.47 “Kreutzer”' di Beethoven e la 'Träume für Violoncello und Klavier' i musicisti Cristina Nadal al violoncello, Xhoan Shkreli al violino e Igor Cognolato al pianoforte.

"Sono felice e onorata di prendere parte a questo momento in rappresentanza del sindaco, di cui vi porto i saluti. Il Comune è qui nella duplice veste d'istituzione e socio fondatore, in un lungo percorso iniziato 30 anni fa" ha commentato l'assessore Besio prima dello spettacolo. "Mai come in questo momento la città ha bisogno di voce, che ci viene oggi prestata da musicisti prestigiosi, grandi compositori e una cornice che non ha bisogno di presentazioni. L’auspicio è che l’opera musicale di queste eccellenze sia sottofondo di un sentimento di appartenenza a una grande realtà, aperta, generosa, non indifferente: ecco la narrazione della nostra città in questo momento storico".

L'associazione 'Richard Wagner' di Venezia è stata istituita nel 1992 nelle stesse Sale apollinee in cui oggi si è svolto il concerto da diversi soci fondatori: oltre al Comune di Venezia, anche Fondazione Teatro La Fenice, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Ugo e Olga Levi, Ateneo Veneto, Conservatorio Benedetto Marcello, associazione culturale ItaloTedesca e Fondazione Amici della Fenice. In questi trenta anni ha realizzato moltissime iniziative e attività riconosciute dalla Repubblica federale tedesca con l'assegnazione del Bundesverdienstkreuz (Gran Croce di Merito) nel 2020 per il progetto “Venezia per Wagner 1995-2020".