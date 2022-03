"Eccellenze del Nord Est": l'assessore Zuin al convegno degli Ordini dei commercialisti di Belluno, Treviso e Venezia

Tracciare un quadro sulle società di capitali più dinamiche di ogni provincia del Veneto e sull'andamento dell'economia locale. E' il proposito del progetto "Eccellenze del Nord Est. Le imprese più dinamiche" degli ODCEC, gli Ordini dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno, Treviso e Venezia insieme al Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari. L'iniziativa oggi pomeriggio ha fatto tappa a Venezia, con un convegno nella sede ODCEC, cui ha preso parte l'assessore al Bilancio Michele Zuin, in rappresentanza dell'Amministrazione e a seguire una tavola rotonda moderata dal direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti.

Il focus del convegno di Venezia, che si affianca agli incontri di Treviso e Belluno, è sull'economia locale. E' stato presentato uno studio sulle performance di 12.000 imprese veneziane, a cui ha fatto seguito una tavola rotonda sugli strumenti messi in campo dalle stesse aziende, comprese quelle del settore turistico, per far fronte alla ripresa post Covid. Si è inoltre riflettuto sui flussi di turisti russi e ucraini che in passato giungevano a Venezia e sull'impatto che l'attuale conflitto in corso potrà avere sulla ricettività del territorio.

"Sono lieto di partecipare a questo importante evento per onorare le aziende più performanti del nostro territorio in questo luogo simbolo del progresso e dello sviluppo economico" ha affermato Zuin nel corso del proprio intervento. "La categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili è chiamata a supporto e spinta della crescita di un territorio vivo e sano. L'obiettivo è essere attori economici e traghettatori di capacità a fianco alle imprese, ancor più dopo aver vissuto due anni di pandemia che hanno colpito pesantemente le attività economiche e la popolazione. Voglio credere che questa calamità, insieme a ciò che sta accadendo in Ucraina, darà vita a una sempre più forte coesione tra i sistemi produttivi del Nord Est".

E ancora: "In questi anni ho visto tanta disperazione e altrettanta capacità di reagire e far ripartire le proprie attività. Sono certo che tutti noi risponderemo, come stiamo già facendo, con la capacità di affrontare nuove sfide e progetti professionali per risollevare il nostro territorio e la sua forza economica. Con tutta l'Amministrazione abbiamo messo in moto, nei limiti delle nostre possibilità, meccanismi a sostegno che hanno avuto ripercussioni positive in molti settori, soprattutto in quello commerciale, dell'associazionismo e sportivo. In questo modo abbiamo dato nuovo impulso all'economia locale. Grazie per essere qui a testimoniare questa capacità di fare sistema e produrre crescita" ha concluso Zuin.