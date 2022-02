L'assessore Besio alla conferenza "Il giorno del ricordo e il mondo della scuola"

Si è svolto nel pomeriggio, al Centro Culturale Candiani di Mestre, il convegno dal titolo "Il giorno del ricordo e il mondo della scuola". L'evento, che rientra nel calendario di appuntamenti voluti dalla presidenza del Consiglio comunale per ricordare la tragedia delle foibe e l'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, è stato organizzato dal comitato di Venezia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia in collaborazione con il Comune di Venezia e la sede italiana del Consiglio d'Europa.

A rappresentare l'Amministrazione comunale è intervenuta l'assessore alle Politiche educative Laura Besio. Presenti anche il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo e la vicepresidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Paola Tommasi.

"Da anni il Comune di Venezia, anche con le sue Municipalità, è impegnato in un percorso di sensibilizzazione sul giorno del ricordo - ha detto Besio, portando i saluti di sindaco e Amministrazione comunale - E' fondamentale che la città porti avanti una serie di iniziative di informazione e approfondimento, che non siano relegate solo al 10 febbraio. Dobbiamo fare in modo che questo diventi un impegno civico e morale dei cittadini.

Un plauso va all'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia perché entra nelle scuole di Venezia attraverso gli itinerari educativi - ha proseguito l'assessore - E' fondamentale parlare alle nuove generazioni, a coloro che entrano a scuola ragazzi e ne escono cittadini. Abbiamo necessità che queste testimonianze vengano tramandate e non si disperdano".

Nel corso della conferenza è stato proiettato un video, dal titolo "Altrove" che raccoglie le testimonianze delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle e su quella delle loro famiglie, il dramma dell'esodo. Tra queste, Italia Giacca, coordinatrice dell'ANVGD Veneto, presente in sala, che ha raccontato alcuni episodi di quel drammatico periodo.

È stato poi mostrato un documentario dedicato al concorso nazionale "10 febbraio" che ha coinvolto gli studenti di tutte le scuole italiane sul tema dell'esodo giuliano-dalmata.