Teatro Toniolo: annullata la replica del 2 di gennaio dello spettacolo “La Piccola Bottega degli Orrori”. Rimane confermata la data del 31 dicembre e del 1 di gennaio

Il Settore Cultura del Comune di Venezia e Arteven, circuito teatrale del Veneto, comunicano che lo spettacolo LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI andrà in scena venerdì 31 dicembre alle ore 21.30 e sabato 1 gennaio 2022 alle ore 18.30. Per motivi tecnici invece la recita di domenica 2 gennaio ore 16.30 non andrà in scena.

Per chi ha già acquistato il biglietto del 2 gennaio le alternative proposte sono: usufruire del biglietto nella data del 1 gennaio telefonando al numero 3497723552 negli orari di apertura della biglietteria per ottenere la riassegnazione del posto o chiederne il rimborso secondo le seguenti modalità.

Per chi sceglie il rimborso , le modalità sono le seguenti: chi ha il biglietto acquistato online deve chiederne il rimborso entro e non oltre il 31 dicembre attraverso il sito vivaticket.com seguendo le specifiche procedure; chi ha il biglietto acquistato nei punti vendita del circuito vivaticket recandosi presso il punto vendita in cui ha effettuato l’acquisto chi ha il biglietto acquistato presso il Teatro Toniolo dovrà presentarsi in Biglietteria.

La biglietteria riaprirà il giorno 28 dicembre fino al 31 dalle ore 15 alle 19, il 1° gennaio dalle ore 17 fino ad inizio spettacolo ore 18.30.

Viene segnalato inoltre che, in ottemperanza alle normative vigenti, l’accesso al teatro avverrà con CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS RAFFORZATO) e MASCHERINA FFP2.

Informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo