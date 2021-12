Presentato il Premio letterario “Mestre 2022” promosso da 'Il Circolo Veneto'

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nella sua prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 130 racconti, torna, con tante novità, il Premio letterario “Mestre 2022”, organizzato dall'associazione “Il Circolo Veneto”.

L'iniziativa è stato presentata questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, la presidente della IV Commissione consiliare, e coordinatrice del Premio, Deborah Onisto, il presidente de Il Circolo Veneto, Cesare Campa, il consigliere dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, Giorgio Gasco.

Anche quest'anno il premio è diviso in due sezioni: quella degli under 25 (estesa, ed è questa una prima novità, anche ai giovanissimi dai 14 anni) e quella degli over, che avranno tempo sino alle ore 24 del 31 gennaio prossimo, per inviare un racconto che non deve superare le 8.000 battute, spazi inclusi, sul tema “Lungo il fiume”.

“E' un tema – ha osservato l'assessore Mar – che trovo particolarmente indicativo ed evocativo in questo nostro tempo: il fiume non è solo inteso in senso materiale, geografico, ma anche 'filosofico', è il nostro divenire, ed è un modo per guardarci dentro, ed esprimere poi con la scrittura quello che veramente sentiamo. Questo premio è insomma anche un'occasione per sentire quello che non è stato ancora detto.”

“Anche quest'anno – ha spiegato il presidente Campa – i racconti saranno poi 'scremati' da un 'gruppo di lettura', composto da insegnanti, giornalisti, cittadini amanti della lettura, che assegneranno loro un punteggio: i migliori saranno poi giudicati dalla giuria qualificata, che assegnerà tre premi per ogni categoria.”

“Come è accaduto nella prima edizione – ha aggiunto Deborah Onisto - i migliori venti racconti saranno pubblicati in un'Antologia. Ci aspettiamo quest'anno una partecipazione ancora maggiore, vista la collaborazione che dovrebbe essere siglata con l'Università, e grazie anche agli incontri programmati nelle scuole superiori con l'Ordine dei Giornalisti, dove professionisti della scrittura spiegheranno ai ragazzi come si scrive un racconto o un libro.”

La serata finale del premio si svolgerà nel mese di maggio del 2022.

Per tutte le informazioni: 041 2680046 – 327 6860052

Il modulo di partecipazione: www.ilcircoloveneto.eu