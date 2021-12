L'assessore Besio al seminario “La pandemia Covid-19 vista con gli occhi di..”

L'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, ha partecipato questo pomeriggio, nella sala convegni dell'M9, a Mestre, al seminario “La pandemia Covid-19 vista con gli occhi di... - Voci, immagini e testimonianze da Venezia e dai Comuni dell'Ulss 3 Serenissima”, promosso dalla Fondazione Scuola di Sanità pubblica della Regione Veneto in collaborazione con l'Ulss 3.

“E' questa un'occasione di incontro e confronto – ha osservato l'assessore, portando i saluti della città – tra le tante realtà che in questi lunghi mesi si sono impegnate in prima persona per fronteggiare questa emergenza: persone, a cominciare dal personale sanitario, dalle forze dell'ordine, dai volontari, che sono state capaci di tendere la mano ai soggetti più deboli e che hanno contribuito, e stanno contribuendo, affinché la nostra città, guarite pian piano le sue ferite, possa sempre più risollevarsi.”

“In effetti – ha sottolineato il direttore sanitario dell'Ulss 3, Giovanni Carretta – questo incontro, nelle intenzioni e nelle speranze dei suoi ideatori, nel momento in cui era stato pensato, avrebbe dovuto essere il resoconto finale su un periodo di emergenza oramai superata, ma come ben sappiamo, purtroppo, non è ancora così.”

Il seminario è quindi diventato un momento di confronto su quello che è stato fatto, su come è stato fatto, su come è stata vissuta questa situazione, nelle sue varie fasi: da quella iniziale dell'incredulità e della paura, a quella dell'isolamento e delle restrizioni, per arrivare a quella della speranza con l'arrivo dei vaccini. Dopo le relazioni scientifiche e operative ci sono state le testimonianze di persone che hanno vissuto in prima persona il dramma del Covid.

Un dramma vissuto anche dai bambini, ben visibile nella mostra itinerante “#Andràtuttobene”, voluta dalla Regione, che raccoglie centinaia di disegni sulla pandemia realizzati dai nostri ragazzi, che è visitabile all'M9 sino a mercoledì prossimo.