“I biscotti di Semitecolo”: l’omaggio di Castelfranco Veneto per i 1600 anni di Venezia

Anche la città di Castelfranco Veneto ha voluto omaggiare Venezia in occasione dei 1600 anni dalla sua fondazione e lo ha fatto con un concorso dolciario intitolato “I biscotti di Semitecolo”. Un dolce identitario dedicato al podestà veneziano Zorzi (Giorgio) Semitecolo, che governò Castelfranco tra il 1585 e il 1586.

Il progetto, che rientra nell’ambito del calendario di iniziative per celebrare “Venezia la Dominante”, e realizzato in collaborazione con l’istituto Alberghiero “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto, è giunto al termine questa mattina al teatro Accademico della città trevigiana con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi e degli attestati a tutti i partecipanti. All’appuntamento è intervenuta in rappresentanza della Città di Venezia la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Presenti inoltre il vicesindaco di Castelfranco Marica Galante e gli assessori alla Cultura e al Turismo, rispettivamente Roberta Garbuio e Gianfranco Giovine.

In base al regolamento del concorso i biscotti ideati per l’occasione dovevano essere tre, con una diversa combinazione di ingredienti, forma e dimensione a scelta dei concorrenti. La prima ricetta doveva avere come ingrediente caratterizzante l’“elemento alcolico”, la seconda “farine di diversi cereali di natura integrale”, la terza un’erba aromatica, o frutto, o spezia di tradizione veneta”.

Ai rappresentanti delle tre ditte risultate vincitrici è stata consegnata una statuetta in bronzo, raffigurante “Il Semitecolo”, creata appositamente per l’occasione dallo scultore Sergio Comacchio.

"Ringrazio il Comune di Castelfranco Veneto, tutti i partecipanti e coloro che hanno reso possibile questa iniziativa – ha dichiarato la presidente Damiano - per aver pensato e ideato questa splendida e originale iniziativa che si inserisce a pieno titolo nei festeggiamenti ancora in corso di Venezia 1600, finalizzati a celebrare la secolare e gloriosa storia di Venezia e della Repubblica Serenissima. E d’altra parte, attraverso questo concorso, è stata omaggiata una figura, quella del podestà Zorzi Semitecolo, che lega la storia delle nostre città, un’iniziativa che valorizza la nostra identità e le nostre tradizioni. I biscotti di Semitecolo – ha aggiunto Damiano auspicando altri sodalizi di questo tipo, diventeranno così un patrimonio identitario comune che ci ricorderà la grande storia e i prodotti tipici di due città meravigliose quali sono Castelfranco e Venezia”.