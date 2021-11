Fondazione Bevilacqua La Masa, aperto il bando per la 104esima Collettiva giovani artisti

La Fondazione Bevilacqua La Masa bandisce la 104esima Collettiva giovani artisti. Per partecipare bisogna essere residenti o domiciliati in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni alla scadenza del bando, fissata per il 30 novembre 2021. Le opere andranno presentate personalmente o con delega alla sede di Forte Marghera, padiglione 51, nei giorni di domenica 28, lunedì 29 e martedì 30 novembre dalle 10 alle 18, non più di due e non precedentemente esposte in altre mostre collettive o personali.

Prima di consegnare le opere, nei giorni indicati, i partecipanti dovranno inviare via mail all'indirizzo bevilacqualamasa@comune.venezia.it con oggetto "Partecipazione Bando 104esima collettiva", i documenti atti a comprovare la presenza dei requisiti di ammissione:

fotocopia della carta d'identità

scheda di partecipazione al Bando, debitamente compilata e firmata, che autocertifichi anche la residenza

in caso di domiciliazione, allegare la dichiarazione dell'ospitante con la carta d'identità dello stesso.

Le opere potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica. Quelle pittoriche non dovranno superare la misura di cm 250 x 250, le sculture non dovranno occupare una superficie maggiore di 3 metri cubi, per installazioni, opere processuali, performance, interventi site-specific è richiesto un elaborato grafico riassuntivo e gradito un rendering. Per i video, i file digitali vanno consegnati e testati con il personale dell'Istituzione nel giorno di consegna delle opere.

Le opere saranno valutate da una giuria scelta dal consiglio di amministrazione della Fondazione, e le migliori verranno esposte nella 104esima Collettiva Giovani Artisti in programma dal 16 gennaio al 20 febbraio 2022 nella Galleria di piazza San Marco 71/c.

E' stata anche bandita una selezione per l'immagine grafica da usare per produrre il manifesto 70x100 cm, l'invito digitale, la copertina del catalogo 17,5 x 24,5 cm e la grafica esterna della mostra. Per partecipare servono gli stessi requisiti specificati nell'articolo 1 del bando. I progetti andranno inviati entro le 18 di martedì 30 novembre.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bevilacqualamasa.it e consultare il bando in allegato.