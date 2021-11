Dal 9 novembre all'11 dicembre 2021 si tiene a Venezia la rassegna dei film finalisti del Premio Lux del pubblico - LUX European Audiance Film Award 2021

Dal 9 novembre all’11 dicembre al cinema Dante d’essai in via Sernaglia 11, a Mestre, si terrà la presentazione e la proiezione in lingua originale, con sottototitoli in italiano e dibattito finale, dei film finalisti del Premio Lux del pubblico per il cinema europeo, promosso dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy (EFA) per promuovere la diversità culturale e dare un sostegno al cinema e alle arti. L’Iniziativa è a cura del Comune di Venezia - Europe Direct e Circuito Cinema e del CINIT Cineforum Italiano.

Calendario delle proiezioni:

Martedì 9 novembre ore 16.00

Collective di Alexander Nanau (109') VINCITORE 2021

Mercoledì 24 novembre ore 16.00

Corpus Christi di Jan Komasa (115')

Mercoledì 1 dicembre ore 16.00

Another Round di Thomas Vinterberg (116')

In occasione della proiezione di apertura di martedì 9 novembre, inserita nella celebrazione della Festa dell'Europa a Venezia 2021, interverranno:

Francesca Vianello, Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia

Silvano Sguoto, Cinema Dante d'essai

Davide Terrin, Circuito Cinema del Comune di Venezia

Luisella Pavan-Woolfe, Direttrice Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia

Alvise Mainardi, Cinit - Cineforum Italiano

Ingresso gratuito fino esaurimento posti disponibili. Accesso consentito con Green pass.