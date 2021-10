Programmazione dal 7 al 13 ottobre

Nuovi arrivi, proseguimenti e tanti eventi nelle sale di Circuito Cinema Venezia nella settimana dal 7 al 13 ottobre.

Nuovi arrivi

Arriva al Giorgione, da giovedì 7 ottobre, Il materiale emotivo, il nuovo film di Sergio Castellitto, con Bérénice Bejo. Vincenzo vive fuori dal mondo nella sua libreria parigina. Al piano di sopra la figlia Albertine resta chiusa in un mutismo selettivo, da quando un incidente l’ha confinata su una sedia a rotelle. Intorno a loro una piccola galleria di passanti ma è solo quando l’attrice Yolande irrompe nella sua vita che Vincenzo si scuote dal proprio torpore esistenziale.

Sarà invece al Dante, sempre da giovedì 7 ottobre, A Chiara di Jonas Carpignano. Giulia, figlia maggiore di una famiglia di Gioia Tauro, compie 18 anni. Sua sorella Chiara di anni ne ha 15 ed è nella fase della vita in cui comincia a porsi molte domande. Quando però il padre Claudio sfugge alle forze dell’ordine le domande di Chiara diventano scomode: ci sono cose che è meglio non sapere e altre che è meglio non dire.

Altra novità al Rossini è La scuola cattolica di Stefano Mordini, con Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, fuori concorso a Venezia 78. In un istituto religioso della Roma bene i figli della borghesia vengono educati al meglio per un radioso domani. I genitori sono convinti che i loro figli possano vivere al di fuori dal caos che scuote gli anni ‘70, ma questo idilliaco equilibrio viene sconvolto da uno dei più efferati crimini della cronaca nera italiana: il massacro del Circeo.

Infine, arriva al Rossini e all’Astra da giovedì 7 ottobre l’animazione per i più piccoli Baby Boss 2 – Affari di famiglia di Tom McGrath. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo Baby Boss dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà d’ispirazione per un nuovo affare. I Templeton si ritrovano ancora una volta riuniti e pronti a scoprire quali sono le priorità all’interno di una famiglia.

Proseguimenti

Prosegue al Rossini e all’Astra il nuovo 007 No Time To Die di Cary Joji Fukunaga, con Daniel Craig e Léa Seydoux. Bond si gode la pensione in Giamaica ma il quieto vivere viene interrotto da Felix Leiter, vecchio amico ed agente della CIA, che ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato si rivela più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso avversario. Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani al Rossini: venerdì 8 e mercoledì 13 ottobre.

Si sposta all’Astra, da giovedì 7 ottobre, Tre piani di Nanni Moretti, con Margherita Buy e Alba Rohrwacher, in concorso a Cannes 74. Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, consuma il dramma. Al piano terra di un immobile romano vivono Lucio e Sara, carriere avviate, spinning estremo e una figlia che parcheggiano dai vicini, Giovanna e Renato. Al secondo c’è Monica, che ha sposato Giorgio, sempre altrove, ha partorito Beatrice senza padre e ha un corvo nero sul tavolo. All’ultimo dimorano da trent’anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno cresciuto Andrea al banco degli imputati. Un incidente nella notte travolge un passante e schianta il muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani.

Resta al Rossini Dune di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet e Zendaya, presentato fuori concorso a Venezia 78. In un futuro lontano, l’universo è dominato da un sistema feudale: il potere è nelle mani di un imperatore sotto il quale lottano tra di loro importanti casate. Sul desertico pianeta Arrakis si trova la Spezia, sostanza preziosa per i viaggi interstellari. Alla casata Atreides e al suo capo, il Duca Leto, viene affidato il controllo del pianeta ma in realtà si sta approntando una congiura per eliminarlo. Leto ha però un figlio, Paul, dotato di particolari poteri che sta sviluppando con l’aiuto di sua madre Lady Jessica. Anche lui finisce quindi con il diventare un ostacolo da abbattere. Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani: giovedì 7 ottobre.

Il Cinema a 3 euro

Il Comune di Venezia sostiene il cinema a 3 euro. Torna per il mese di ottobre l’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro, per tutti i martedì del mese.

Martedì 5 ottobre sono in programma Il gioco del destino e della fantasia al Giorgione, Il silenzio grande all’Astra e Falling – Storia di un padre al Dante.

Martedì 12 ottobre, a questo prezzo si potranno vedere: al Rossini Falling – Storia di un padre, al Giorgione Welcome Venice, all’Astra e al Dante Qui rido io.

Eventi

Martedì 5 e mercoledì 6 ottobre al Rossini, per Il Cinema ritrovato. Al cinema, è in programma À bout de souffle - Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard, il film manifesto della “Nouvelle Vague”. Restaurato dalla Cineteca di Bologna e in versione originale con i sottotitoli italiani.

Martedì 5 e mercoledì 6 ottobre al Rossini arriva l’evento Nexo Digital Ezio Bosso. Le cose che restano di Giorgio Verdelli. Ezio Bosso (1971-2020) si è imposto come interprete, direttore d’orchestra e compositore grazie a una disciplina strettissima, una curiosità da cosmopolita e una passione bruciante per la musica. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Lunedì 11 ottobre al Dante, alle ore 21, è in programma J’ai tué ma mère di Xavier Dolan. Storia di Hubert, un adolescente canadese cresciuto senza il padre, divorziato dalla madre e disinteressato delle sorti del figlio. Evento in collaborazione con UDU. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lunedì 11 ottobre all’Astra, e poi martedì 12 e mercoledì 13 al Rossini è in programma l’evento Nexo Digital Venezia. Infinita Avanguardia di Michele Mally, dedicato ai 1600 anni dalla fondazione della città. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema da martedì 5 ottobre per la rassegna Otar Ioseliani per il Festival Giovanni Morelli, organizzata in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi e l’Università Ca' Foscari di Venezia, nell’ambito del percorso Un cielo nascosto – Festival Giovanni Morelli, è in programma Caccia alle farfalle, proiezioni alle 17.30 e 20.30. Giovedì 7 ottobre prende il via la rassegna Speranza del domani - Omaggio a Imre Gyöngyössy, in collaborazione con L’Accademia d’Ungheria, il Consolato Gen.On. di Ungheria e l’Ass.ne Culturale italo-ungherese del Triveneto: alle 17.30 presentazione della rassegna a cura di Sebestyén Terdik, Direttore della Casa di Santo Stefano d’Ungheria a Roma, a seguire proiezione del documentario dedicato a Imre Gyöngyössy Mito e Speranza/Remény és mitosz I-II di Katalin Petényi e Barna Kabay; alle ore 20.30 proiezione del cortometraggio Ritratto d’un uomo/Férfiarckép e del film Esiliati/Száműzöttek; proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani. Lunedì 11 ottobre prosegue la rassegna Alida Valli, diva per sempre con il film Edipo Re, proiezioni alle 17.30 e 20.30.

Per tutti gli spettacoli ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, con prenotazione sul sito www.culturavenezia/cinema dal mattino per le proiezioni della giornata.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Sarà richiesto un contatto telefonico per favorire il contact tracing; il cinema sarà dotato di apposita segnaletica per consentire il rispetto delle distanze e per individuare i punti di ingresso e di uscita dalla sala. Tutti gli spettatori sono invitati a recarsi al cinema con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare assembramenti. L’utilizzo della mascherina è necessario per tutta la permanenza all’interno della struttura.