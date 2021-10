Il vicesindaco Tomaello al convegno per il centenario del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia

Il vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello ha portato, nel pomeriggio di oggi 15 ottobre, i saluti dell'Amministrazione comunale al convegno dal titolo "Il ruolo degli ormeggiatori tra esigenze del mercato e compiti della Pubblica Amministrazione", organizzato per celebrare il centenario del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia. Insieme a lui l'assessore al Turismo Simone Venturini. L'evento si è svolto all'Hotel Hilton Molino Stucky. A dare il benvenuto ai presenti Marco Gorin, presidente della cooperativa Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia.

Il vicesindaco si è complimentato con il Gruppo Ormeggiatori: "Grazie a Marco Gorin per l'invito ma anche per la collaborazione che ha sempre dimostrato verso l'Amministrazione. In questi mesi è stato un ottimo interlocutore. Cento anni non sono un traguardo che si raggiunge ogni giorno. E' una meta della quale essere orgogliosi. Rappresentate una storia importante e una città-simbolo in cui fare l'ormeggiatore richiede delle specificità diverse da quelle necessarie nel resto d'Italia".

Tomaello ha poi sottolineato l'importanza degli ormeggiatori durante i lunghi mesi della pandemia: "Il vostro lavoro non si è mai fermato. Quando eravamo chiusi a casa, con tante restrizioni causate dal Covid, se il cibo arrivava in tavola o la merce alle nostre aziende è grazie a voi che avete continuato a lavorare 365 giorni all'anno ed è giusto che la gente sappia. Ci sono molte sfide da affrontare per il porto e per il territorio. Spero che si possa collaborare e fare sinergia per arrivare a delle soluzioni. La speranza è che il porto di Venezia viva. Abbiamo il dovere di tutelarlo e valorizzarlo".

Nel corso dell'incontro sono stati numerosi gli interventi istituzionali. Tra i più significativi, quelli di Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, di Pietro Pellizzari, comandante del Porto di Venezia e di Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.