Il concerto di Mario Brunello con l’Orchestra del Teatro La Fenice

Sarà Mario Brunello, nella doppia veste di direttore e solista, a inaugurare la breve ma intensa rassegna di concerti in diretta streaming trasmessi dal Teatro La Fenice e dal Teatro Malibran di Venezia e diffusi gratuitamente a tutto il pubblico del web tramite il sito www.teatrolafenice.it e il canale YouTube della Fondazione Teatro La Fenice.

Sabato 14 novembre 2020, alle ore 17.30, l’acclamato violoncellista veneto si esibirà insieme all’Orchestra del Teatro La Fenice suonando pagine di Bach, Mozart e Hadyn, in un evento dal grande fascino non solo da punto di vista strettamente musicale: il concerto sarà infatti l’occasione per una nuova inaugurazione del secondo palcoscenico veneziano.

Dopo la ristrutturazione generale, il pubblico potrà ammirare al Malibran una scena di dimensioni raddoppiate rispetto al tradizionale allestimento, grazie all’innalzamento della buca d’orchestra all’altezza del palcoscenico: un setcongeniale per fare in modo che solista e orchestra possano esibirsi insieme mantenendo il distanziamento sociale, e allo stesso tempo che il pubblico – una volta che potrà tornare in sala – possa godere di un’acustica ancor più raffinata.

Per informazioni: (+39) 041 2722699, www.teatrolafenice.it