Toponomastica: inaugurati questo pomeriggio la “Rotonda Braille” e il “Parchetto pubblico Urbani de Gheltof”

La toponomastica cittadina si arricchisce con i nomi di altri due prestigiosi esponenti del mondo della scienza e della cultura contemporanee. Questo pomeriggio si sono svolte infatti le cerimonie di intitolazione ufficiale della “Rotonda Louis Braille” e del “Parchetto pubblico Giuseppe Urbani de Gheltof”.

Per prima è stata inaugurata la rotonda “Braille”, che si trova tra via Miranese e via Giustizia, proprio ai piedi del cavalcavia. A Louis Braille (1809-1852) è dovuta l'invenzione del celeberrimo sistema di scrittura e lettura per i non vedenti.

Poi è stata la volta dell'area verde delimitata dal fiume Marzenego compresa tra via Einaudi e via Manin, dietro al Centro culturale Candiani, che è stata ufficialmente dedicata alla memoria del pittore Giuseppe Urbani de Gheltof (1899-1982), veneziano di nascita e mestrino d'adozione, per vari anni direttore della Scuola d'arte “Napoleone Ticozzi” di Mestre.