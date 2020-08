Variante al Piano degli Interventi n. 66: Ambiti soggetti a riprogettazione urbana in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre

Avviso di Pubblicazione DCC n. 55/2020

Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a seguito della decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre. ADOZIONE.

Vai alla pagina dedicata