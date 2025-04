Corsi di cittadinanza digitale dal 6 maggio: ancora posti disponibili

Dopo il successo riscosso dalle quattro edizioni già organizzate, dal 6 maggio tornano i corsi di cittadinanza digitale del Comune di Venezia. Nove lezioni per acquisire la “cassetta degli attrezzi indispensabili” per essere cittadini preparati e consapevoli anche nella rete e sfruttare al meglio le potenzialità dei servizi online. Anche questa nuova proposta è gratuita: i corsi rientrano infatti nel progetto Punti Digitali Facili, iniziativa nata dalla coprogettazione tra Comune di Venezia, Acli provinciali di Venezia e Prossimi Ets.

Il corso sarà suddiviso in nove lezioni al martedì e giovedì mattina (6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 maggio e 3 giugno) e si svolgono nella sede Acli di Marghera, in via Ulloa 3/A. Sono ancora disponibili posti per il turno dalle ore 9 alle 10.30. Il corso si articola in tre moduli. Le prime tre lezioni saranno dedicate ad un approfondimento sull’uso dello smartphone. Il secondo modulo mira a fornire ai corsisti informazioni e competenze sugli strumenti fondamentali (email, Spid e Cie) per l’accesso ai servizi online di pubblica utilità. Con il terzo modulo saranno infine fornite competenze per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, come ad esempio l’App IO, la piattaforma pagoPA, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il Fascicolo sanitario elettronico, oppure i portali Inps, Agenzia delle Entrate, Ulss, Comune e così via.

Per le iscrizioni scrivere a segreteria.venezia@acli.it o telefonare allo 0415314696 (int. 8). Per partecipare al corso è necessario essere in possesso della tessera Acli 2025, che potrà essere sottoscritta anche al momento dell’iscrizione. L’iniziativa rientra nel progetto “Rete dei Punti di Facilitazione” promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in coordinamento e collaborazione con la Regione Veneto (Misura 1.7.2 del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Per tutte le informazioni sul Punto Digitale Facile si può consultare la pagina dedicata www.comune.venezia.it/it/content/ponti-digitali