Il Comune di Venezia, in stretta connessione con Prefettura, Questura e Azienda ULSS n. 3 ha organizzato le prime azioni per fornire aiuto alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che giungono nel territorio comunale e informazioni a quanti intendano offrire la propria disponibilità ad ospitare e comunque aiutare le stesse.

In questa Sezione, in costante aggiornamento anche in base all’evoluzione normativa emergenziale, vengono fornite le informazioni necessarie per fornire aiuto, ospitalità e orientamento per documenti e assistenza sanitaria.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione relativa all’emergenza Ucraina è attivo, al numero unico DIME 041041, uno sportello informativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00. E’ inoltre possibile, sempre per informazioni, scrivere all’e-mail ucraina@comune.venezia.it

AIUTI IN DENARO

Il Comune di Venezia ha istituito il seguente conto corrente bancario “Venezia per l’Ucraina” per le donazioni in denaro:

IT 60 M 03069 02126 100000 300114

COME FARE PER OFFRIRE DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA

E’ possibile comunicare la disponibilità ad accogliere gratuitamente persone ucraine in casa accedendo al sito della Città Metropolitana di Venezia al seguente link: https://cittametropolitana.ve.it/offerta-di-ospitalita-la-popolazione-uc...,

segnalando tipologia e quantità di situazioni alloggiative messe a disposizione. Gli spazi dovranno essere immediatamente fruibili e dotati di utenze domestiche di base (acqua, gas, luce, riscaldamento)

COSA FARE QUANDO SI OSPITANO PERSONE UCRAINE

Rapporti con l’Autorità Giudiziaria: l’ospitante deve inviare entro 48 ore via e-mail al Commissariato di Polizia di zona (https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo) una comunicazione indicante le proprie generalità, l’indirizzo della casa, le generalità delle persone ospitate e copia dei relativi documenti), inviandone copia anche al Comune di Venezia al seguente indirizzo e-mail: ucraina@comune.venezia.it

Rapporti con l'ULSS n. 3 Serenissima: la persona ospitata deve registrarsi all'ULSS n. 3 serenissima scrivendo a ucraina@aulss3.veneto.it, allegando copia del passaporto o documento d’identità, eventuali certificazioni vaccinali, eventuali referti di guarigione, eventuali referti di tampone e contatti telefonici, e compilando il modulo https://forms.gle/wW4fUSPLE5PN9WLf8.

Tamponi: Entro 48 ore dall’arrivo, la persona deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare, indipendentemente dallo stato vaccinale. Il tampone è gratuito, non richiede prenotazione, e viene eseguito presentandosi con un documento di identità presso uno dei punti tampone dell’ULSS 3 consultabili al link: https://www.aulss3.veneto.it/Punti-tampone-per-persone-provenienti-dallU...

LINK UTILI

Prefettura di Venezia: http://www.prefettura.it/venezia/multidip/index.htm

Questura di Venezia: https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia

Regione Veneto: https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13534995

Città Metropolitana di Venezia: https://cittametropolitana.ve.it/

Azienda ULSS n. 3 Serenissima: https://www.aulss3.veneto.it/

Protezione Civile: https://www.comune.venezia.it/protezionecivile

Caritas diocesana di Venezia: http://www.patriarcatovenezia.it/caritas/

Croce Rossa Italiana: https://www.crivenezia.it/

Consolato dell’Ucraina: https://www.consolatoucraina.it/

Vademecum Italiano - Ucraino