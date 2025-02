Bando regionale per residenti in Veneto, contributo di 200 euro per abbonamenti annuali trasporto pubblico

Il Servizio trasporto pubblico locale terra e acqua del Comune di Venezia informa che e' stato emanato un nuovo Bando regionale rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietarie/intestatarie di autoveicoli/motoveicoli, per la concessione di un contributo di 200 euro.



Il contributo, rilasciato sotto forma di voucher, è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di abbonamenti annuali (considerati tali quelli di almeno dieci mesi) al trasporto pubblico locale attivi nei Comuni capoluogo di Provincia per le linee di trasporto urbano ed extraurbano solo se integrato con l’urbano.



Di seguito i link:

2025 - Bando Contributi Abbonamenti TPL - Regione del Veneto

Home - Buono TPL per la qualità dell'aria - Regione del Veneto