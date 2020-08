Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare quale partner aziendale di un progetto formativo ai sensi della DGR n. 865/2020

Con DGR 865 del 30/06/2020 la Regione Veneto ha approvato la Direttiva “Una rete di Opportunità – Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti territoriali Sociali” per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale (POR FSE) 2014-2020 – Asse IV Capacità Istituzionale.

L'iniziativa regionale si pone la finalità di rafforzare gli enti locali e il terzo settore attraverso azioni di qualificazione ed empowerment che contribuiscano a migliorare la capacità di lavorare in rete e di organizzare in maniera nuova, capillare e più incisiva gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Con il presente Avviso pubblico il Comune di Venezia invita gli Enti del Terzo settore e le Istituzionali locali che agiscono in sussidiarietà nell’Ambito Territoriale composto dai Comuni di Venezia, Quarto d’Altino e Marcon a manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di partner aziendale del progetto che sarà presentato alla Regione Veneto da un Organismo di Formazione (OdF) selezionato da apposita commissione.

Tale progetto sarà oggetto di condivisione tra l’OdF selezionato, le Amministrazioni comunali coinvolte e il partenariato di progetto prima della presentazione alla Regione Veneto.

Si precisa che ai sensi della DGR 865/2020 e della DDR 579/2020 la Regione definisce “partner aziendali” i soggetti i cui operatori sono destinatari degli interventi di formazione o accompagnamento e partecipano ai momenti di condivisione pubblica promossi nell’ambito dell’iniziativa.

Si invitano gli Enti ad utilizzare esclusivamente il Modulo di adesione in partnership allegato all’Avviso.

Termini e modalità per la presentazione delle domande:

Il Modulo di adesione in partnership, debitamente compilato e sottoscritto va inviato esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it all'attenzione della Direzione Coesione Sociale riportando, nell'oggetto della PEC, la dicitura: “POR FSE 2014-2020 Asse IV Capacità Istituzionale – DGR 865/2020 – Presentazione manifestazione di interesse in qualità di "partner di progetto” entro le ore 13 di venerdì 4 settembre 2020.