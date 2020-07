La Giunta approva il termine alle ore 24 per quasi 40 manifestazioni culturali e di intrattenimento che si terranno nei prossimi mesi a Venezia

La Giunta comunale, riunitasi oggi in web-conference, ha approvato la delibera che deroga i limiti massimi orari per le manifestazioni culturali e di intrattenimento.

“Nel recente decreto “Rilancio” è stata prevista la graduale apertura delle attività e delle manifestazioni dettando le modalità esecutive per il loro svolgimento – spiega l’assessore al Decentramento Paola Mar. Con questa delibera andiamo quindi a concedere una deroga ai limiti massimi orari per una serie di manifestazioni che potranno concludere le loro attività a mezzanotte derogando, in questo modo, agli orari di cui all’art.65 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, nonché ai limiti massimi di rumorosità sino alle ore 24. Si tratta di quasi 40 eventi che, come Amministrazione, vogliamo dimostrare di sostenere considerandoli, soprattutto in questo momento, occasioni fondamentali per tornare a vivere. É importante, nel massimo rispetto delle norme sanitarie e dei provvedimenti in materia di distanziamento sociale e droplet, essere dalla parte di coloro che, con coraggio e determinazione, si impegnano, nonostante le difficoltà, a organizzare eventi che contribuiscono a far rinascere la Città. Un ricco calendario di appuntamenti promosso da associazioni, secondo il principio di sussidiarietà, seguito dal Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi , ai quali si aggiungono le oltre 170 iniziative, tutte gratuite, che si snoderanno tra la terraferma e la città storica, comprese isole e litorali organizzate dal Settore Cultura del Comune di Venezia per i residenti che trascorreranno le vacanze in città".

Nello specifico quindi ecco l’elenco delle manifestazioni che potranno contare su un prolungamento dell’orario fino alle ore 24:

Gli Happy Friday nei giorni 24 luglio, 28 agosto e 25 settembre;

Le iniziative organizzate presso la Baia di Forte Marghera nelle serate di giovedì, venerdì e domenica sino al 4 ottobre;

Venice Open Stage – Rising Theatre Festival, spettacoli teatrali organizzati dall’Associazione Cantieri Teatrali Veneziani una programmazione che si terrà a Dorsoduro Campazzo San Sebastiano dal giorno 20 luglio al giorno 2 agosto 2020;

l’Associazione Marghera 2000 ha presentato programmazione per la realizzazione di “3 Nights For Marghera” trattenimento di pubblico spettacolo con animazione economica a Marghera in Piazza Mercato, comprese Bretelle Est dal civico 21 al civico 14/c, Bretella ovest civici n. 3,7 e dal civico 8 al civico 40 (via Stefani), nei nei giorni 18, 31 luglio e 15 agosto.

Il Settore Cultura ha presentato una programmazione di iniziative da realizzare: