Carnevale 2020, su il sipario con la "Festa sull'Acqua" in rio di Cannaregio

Carnevale di Venezia 2020, su il sipario con la tradizionale Festa sull’Acqua andata in scena questa sera lungo il Rio di Cannaregio, trasformato per l’occasione in un emozionante teatro all’aperto. Evoluzioni acrobatiche, danze, effetti speciali e giochi di luce hanno rapito il folto pubblico assiepato sulle rive per assistere allo spettacolo “Amoris causa, onore alla più saggia delle follie”, andato in scena alle 19 e in replica alle 21.

La kermesse, che quest’anno ruoterà attorno al tema “Il Gioco, l’Amore e la Follia”, si è aperta con il saluto del sindaco Luigi Brugnaro: “Il tema dell’Amore è quello che si impara sempre dopo le grandi tragedie - ha esordito il primo cittadino - Venezia è tornata a essere una città viva e funzionale. L’idea di stare insieme, uniti, è un grande esempio anche per i nostri giovani”. Il sindaco ha poi ringraziato gli oltre diecimila cittadini e visitatori che hanno partecipato all’inaugurazione del Carnevale di Venezia: “Grazie per la vostra educazione e per la vostra compostezza, è bello vivere Venezia con questo rispetto”. Il sindaco ha infine salutato i cronisti della stampa estera ospiti in città da quattro giorni per scoprire e raccontare come Venezia si è risollevata dopo esser stata travolta dall’acqua alta lo scorso 12 novembre.

In rappresentanza dell’Amministrazione, tra gli altri, erano presenti la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, numerosi esponenti della Giunta e il consigliere con delega alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto che dal palco ha sottolineato l’unicità del carnevale veneziano: “È unico e straordinario, dimostriamo a tutto il mondo che Venezia non ha mai piegato la schiena, anche nei momenti più difficili - ha detto Giusto - Dimostreremo che la città è viva e porterà avanti la sua millenaria storia”.

Imponente la macchina organizzativa che ha garantito la buona riuscita della manifestazione: Forze dell'Ordine, Polizia locale, Vigili del Fuoco, 70 volontari della Protezione civile e le partecipate del Comune - Vela, Veritas e Avm - hanno supervisionato e gestito tutte le fasi dell’evento inaugurale del Carnevale. Sul campo hanno operato complessivamente circa 200 uomini. Per quanto riguarda la viabilità pedonale, la Polizia locale, che questa sera era presente con oltre 80 agenti, non ha riscontrato particolari problemi e lo svolgimento della manifestazione è avvenuta in modo regolare.

Il programma del carnevale veneziano proseguirà domani, domenica 9 febbraio, con la seconda parte della Festa sull’Acqua alle 10.30, lungo le rive del Rio di Cannaregio. Dalle ore 12 il via ai percorsi gastronomici che offriranno a spettatori e turisti la possibilità di scoprire i piatti più rappresentativi dell’enogastronomia veneziana.