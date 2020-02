Aree verdi: stanziati 1,1 milioni per la loro sistemazione e per l'acquisto di giostrine da destinare a 28 parchi gioco. Prevista una nuova area cani a Favaro Veneto

La Giunta comunale, riunitasi ieri a Ca’ Farsetti, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin, il progetto definitivo dei lavori che consentiranno la sistemazione di aree gioco e l’acquisto di nuove giostrine per 28 parchi urbani compresi nel territorio di Mestre, Marghera, Chirignago-Zelarino e Favaro.

“Si tratta – spiega l’assessore – di parchi gioco che, in molti casi, sono stati realizzati in periodi non recenti e che, anche a causa di scarse manutenzioni del passato, presentano condizioni di usura non risolvibili con l’ordinaria manutenzione. Abbiamo quindi deciso di intervenire drasticamente investendo 1,1 milioni di euro per fare in modo che queste aree possano tornare ad essere non solo decorose e belle da vivere, ma sicure per i bambini e le famiglie che le frequentano. Ecco quindi che continua quell’opera di sistemazione dei beni comunali affinché i nostri concittadini possano usufruirne, andando, in alcuni casi, ad inserire anche nuove aree cani come quella, ad esempio, in via Ca’ Alverà a Favaro Veneto. Si tratta di opere patrimonio di tutta la collettività e ci auguriamo vengano rispettate e che siamo sicuri daranno, con l’avvicinarsi della bella stagione, la possibilità a tanti bambini di giocare e divertirsi all’aria aperta”.

Nello specifico si procederà con la riqualificazione delle seguenti aree verdi e parchi gioco.

Area Marchesi-Chiarin: installazione di una nuova piastra giochi costituita da scivolo o altalena e rifacimento dei percorsi

Area Sabbadino: installazione di una nuova piastra giochi costituita da castello a torri

Area Costa: installazione nuova piastra giochi

Parco del Piraghetto: rifacimento della recinzione antintrusione e dei cancelli

Parco Dallio: installazione di una nuova piastra giochi divisa in due per fasce d’età

Area Don Sturzo: sistemazione del campo da calcio e installazione di nuove porte

Area via Perlan: installazione nuova piastra giochi

Area Santa Barbara 1: installazione nuova piastra giochi

Area Longhena: installazione nuova piastra giochi

Area Villabona: installazione nuova piastra giochi

Area Cà Alverà: installazione di recinzione per area cani e eventuali accessori

Area via Gobbi: sostituzione pavimentazione esistente per l’accesso al campo

Area Monviso: installazione di un nuovo castelletto

Area Trincanato: installazione nuova piastra giochi

Parco Zia e Marzenego: installazione di due nuove piastre giochi

Area Indri: installazione nuova piastra giochi

Parco Rodari: sostituzione del bilico a due posti, riqualificazione dell’area giochi e installazione di un’arrampicata, una palestrina, di un trenino e di un gioco a molla

Parco Vicentino: installazione nuova piastra giochi

Area Parco Ferroviario: installazione nuova staccionata in legno

Area via Volosca: installazione nuova piastra giochi e della staccionata nei tre lati ad est

Parco Sabbioni: realizzazione nuovi percorsi in calcestruzzo

Parco Allende: sostituzione staccionata con recinzione antiintrusione

Parco Hayez e aree verdi di Via Caravaggio: realizzazione percorso di collegamento tra le aree del parco

Villaggio Laguna: installazione nuova piastra giochi

Parco Tasso: installazione nuova piastra giochi, rigenerazione tappeto erboso

Area Moranzani: installazione nuova piastra giochi

Area Salemi Marsala: installazione di due nuove piastre giochi

Area Via Vicolo: installazione nuova piastra giochi.

"Tutto questo - aggiunge l'assessore - va ad aggiungersi a quanto in questi anni abbiamo fatto per tantissimi parchi e aree gioco della città e alla realizzazione di 4 nuove aree per i cani al parco di Villa Querini a Mestre, al parco Marchesi-Chiarin a Favaro, a Saccafisola e nei pressi di Villa Tivan a Mestre".