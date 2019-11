La vicesindaco Colle e la consigliera Lavini al concerto della Fanfara dei bersaglieri

La vicesindaco Luciana Colle insieme alla consigliera Lorenza Lavini ha partecipato questa sera al teatro Toniolo di Mestre al concerto della Fanfara dei bersaglieri di San Donà di Piave, in occasione della Festa delle Forze armate. Presente anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Vincenzo Conte. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è stato organizzato da Assoarma.

Nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale e nel ringraziare Assoarma, la vicesindaco Colle ha sottolineato come sia molto importante ricordare la storia e il valore degli uomini che persero la vita per difendere la Patria nelle numerose battaglie che vennero combattute anche in Veneto. “Anche oggi - ha aggiunto - le Forze armate sono presenti in molti scenari internazionali per difendere la libertà”.

Composta di circa 35 elementi e diretta dal bersagliere Fausto Niero, la Fanfara ha eseguito brani del repertorio tradizionale bersaglieresco, di musica d’Opera e leggera. In chiusura sono stati proposti “la leggenda del Piave” e l’inno di Mameli.

Mestre, 2 novembre 2019