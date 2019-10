L’assessore Venturini all’inaugurazione della nuova sede di Solidarietà Veneto

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha partecipato questa mattina in via Torino 151/b a Mestre, all’inaugurazione della nuova sede di Solidarietà Veneto, il fondo pensione negoziale, senza fini di lucro, che riunisce tra le parti istitutive associazioni sindacali e imprenditoriali.

“Facciamo un in bocca al lupo al Fondo Solidarietà Veneto, che in questi trent’anni di attività ha dimostrato capacità gestionale, attenzione alle famiglie, ai risparmi, alla persona - ha sottolineato l’assessore Venturini - Credo che sia un esempio di finanza vicina al territorio e di capacità d’investire bene i risparmi del lavoratori. E’ importante festeggiare questo traguardo qui a Mestre – ha aggiunto l’assessore – perché testimonianza di una storia positiva in uno scenario in cui la finanza, a volte, non risponde a tutte queste esigenze come invece ha saputo fare Solidarietà Veneto anche per il suo forte ancoraggio ai corpi intermedi, siano essi sindacati o associazioni datoriali”.