"Sottocasa. Il Teatro nelle città", venerdì 20 settembre gli ultimi due spettacoli

Terminerà venerdì 20 settembre, con il recupero degli spettacoli annullati per maltempo il 6 settembre, la rassegna di teatro itinerante "Sottocasa. Il Teatro nelle città" promossa dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Venezia all’interno della manifestazione “rEstate in città”, realizzata con il sostegno del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Si chiude così il ciclo di spettacoli dal vivo ideato per animare nuovi spazi urbani e dare vita a un’esperienza artistica coinvolgente, capace di mettere in contatto attori e spettatori in luoghi diversi da teatri o palcoscenici.

Per i più piccoli quindi doppio appuntamento con "Un’allegra arlecchinata", spettacolo di burattini di e con Lucia Schierano, alle ore 17.00 nell’Area Giochi del Parco Piraghetto, e con "Saccomatto. La pazza storia del gatto con gli stivali", di e con Isabella Moro e Susi Danesin, che dalle 17.00 animerà con un mix di danza e teatro l’area giochi del Villaggio Laguna di Cep Campalto.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno in spazi coperti.