L'assessore Giorgio D'Este al torneo "Fair Play E-Vent Cup": "Un modo per ringraziare tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine per i loro sforzi quotidiani nel garantire la nostra sicurezza"

L'assessore alla Sicurezza urbana, Giorgio D'Este, ha partecipato questa mattina, nella cornice dello stadio comunale di Fontaniva, in provincia di Padova, alla decima edizione del torneo "Fair Play E-Vent Cup", tradizionale appuntamento con lo sport e la solidarietà. Il torneo amichevole a favore dell'associazione "I ragazzi del Sole", che si occupa di ragazzi diversamente abili in età evolutiva, ha coinvolto le forze armate e le forze dell'ordine in una giornata che ha ottenuto il patrocinio, tra gli altri, dei Comuni di Fontaniva, Venezia, Padova, Cittadella, Istrana, Rosolina e della VII Municipalità di Napoli.

A contendersi sul terreno di gioco l’E-vent Cup le formazioni della Marina Militare del “Morosini” di Venezia (arrivata 3°), dell’Aeronautica Militare di Istrana (2°), dei Carabinieri (1° classificati), della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria del carcere di Secondigliano, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e dell'Sos Alta Padovana. Uno dei momenti clou della manifestazione è stata la cerimonia culminata con la benedizione di don Augusto Piccoli, cappellano della Scuola di Polizia di Stato di Asti e Alessandria, seguita da un'esibizione acrobatica di un elicottero radiocomandato dal campione mondiale della disciplina Luca Pescante.

“E’ un appuntamento sportivo significativo – ha sottolineato l’assessore D’Este – perché riunisce i nostri uomini, che quotidianamente sono sulla strada per assicurare l’incolumità delle persone e dei luoghi, in un momento di divertimento e convivialità. Come Comune di Venezia, oltre a portare i saluti del sindaco, Luigi Brugnaro, e dell’intera Amministrazione, mi auguro che possa realizzarsi il progetto che veda questa volta come palcoscenico dell’evento Fair Play E-Vent Cup la città di Venezia per dare ancora più voce a questi momenti d’incontro, che spero coinvolgano sempre più le nostre famiglie”.