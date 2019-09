Frequenze Vez: il 15 ottobre al Teatro Toniolo il tenore Enrico Iviglia racconta i suoi primi quarant’anni con un libro che mette in luce le fatiche e le gioie di una brillante carriera artistica. Ingresso gratuito

Cosa si nasconde dietro il desiderio di cimentarsi in una biografia? Riannodare la propria storia, incorniciare ricordi, guardare alla strada fatta e al futuro da conquistare?

Il tenore Enrico Iviglia racconta i suoi primi quarant’anni con un libro che mette in luce le fatiche e le gioie di una brillante carriera artistica. Grazie ad un appuntamento organizzato dalla Biblioteca VEZ, sarà possibile incontrare l’artista, martedì 15 ottobre 2019, al Teatro Toniolo di Mestre, alle 18.30, per la presentazione del libro Ad Alta Voce- Storia di un ragazzo diventato Tenore, Letteratura Alternativa. L’ospite sarà intervistato da Nicola Ardolino, musicista e direttore di coro. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Un diario di esperienze: dal primo coro amatoriale al debutto alla Scala di Milano. L’autore ci mostra come, coltivando una passione travolgente per il canto, abbia potuto superare ostacoli e avversità arrivando - con successo - nei teatri di tutto il mondo. Narra avventure, aneddoti e viaggi, il tempo complicato dell’adolescenza e i torti subiti. Pagine di testimonianza su incontri significativi, rigore necessario, delusioni e approdi, per una vita che non è soltanto il palco di scena. Il motto di Iviglia è affrontare l’esistenza con il sorriso donando un messaggio ai giovani: non arrendersi mai e investire nei propri sogni con amore e tenacia. Nell’occasione, insieme alla sua storia, offrirà al pubblico un assaggio della sua voce con delle arie a braccio.

L’evento si inserisce nella Rassegna Frequenze VEZ e inaugura la stagione 2019/2020 del Piano Giovani promosso dalla Regione Veneto. La Biblioteca, infatti, sarà protagonista con un fitto programma di attività, laboratori, festival dedicati ai giovani. E le pagine di Iviglia sembrano essere testimonianza del mandato La scelta: destini che diventano destinazioni e strade che diventano mete.

